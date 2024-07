Lettre ouverte des étudiants réunionnais de l’Hexagone

Chers maman et papa, frères et sœurs, tontons, matantes, cousines, cousins, camarades, c’est depuis l’Hexagone que nous vous écrivons, nous, réunionnais exilés. Au lendemain des élections européennes, nous avons été attristés par la large victoire de Jordan Bardella et de son parti le Rassemblement national (RN) en particulier à la Réunion (31%) mais aussi dans les autres territoires d’Outre-mers. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Nous sommes tout autant choqués par les résultats du RN aux législatives, qui se qualifie pour le second tour dans les 7 circonscriptions de la Réunion pour la première fois de notre histoire. Dans cette période politique particulièrement confuse et anxiogène pour nous tous, nous souhaitons nous adresser à vous pour vous partager une partie de notre réalité, en espérant que cela puisse nourrir vos réflexions pour le second tour ce dimanche 07 juillet.

Nous connaissons les colères qui ont porté le vote RN à la Réunion. Elles se nourrissent avant tout d’un rejet des politiques macronistes. Nous savons que le Rassemblement National peut sembler être une solution parce qu’il apporte une attention particulière aux outre-mers. Pourtant, ne nous laissons pas tromper, c’est un leurre. Et nous, enfants exilés sur le continent, en avons peur.

Nous savons que beaucoup d’entre vous veulent mandater l’extrême-droite pour stopper l’immigration en provenance de Mayotte et des Comores. Ce rejet se construit autour d’un discours de haine. C’est l’essence du projet du Rassemblement National : rejeter un autre, construit dans la haine, rien d’autre. Mais comprenez-bien : dans l’Hexagone, c’est nous qui subissons directement cette haine, ce rejet de la part des électeurs du RN. Cette méfiance systématique de l’immigré portée par le RN, pour lequel vous votez, nuit profondément aux Réunionnais eux-mêmes.

Car dans l’Hexagone, le Réunionnais est perçu comme immigré. Nous sommes ces autres. Ce sont vos propres marmays, vos nièces, neveux, filleules, cousins, cousines, camarades, c’est nous, qui subissons la haine découlant de l’extrême droite. Voter RN, c’est voter contre nous, contre nous-mêmes. Nous, Réunionnais exilés, connaissons et subissons la violence des groupuscules d’extrême-droite, de la répression policière, de l’islamophobie, et surtout de la banalisation du racisme ordinaire. Nous refusons de voir notre île subir et faire subir le même sort.

Le projet du Rassemblement National, ses dirigeants, ses électeurs et électrices, son histoire sont incompatibles avec notre modèle de société. Notre histoire est niée, notre identité n’est pas respectée. Le projet du RN est porté “en vertu des racines chrétiennes et gauloises” des français. Et nous : en vertu de quoi, quelles racines défendons-nous ? Comment vanter notre créolité, notre vivre-ensemble tout en votant RN, quand les candidats RN de la Réunion considèrent qu’il faille obliger les marmays malbars à manger du bœuf, les marmays zarabs à manger du porc? Le projet du RN est fondamentalement incompatible avec notre histoire, notre identité, avec nous!

Réveillons-nous et ne nous laissons pas avoir par ces discours qui sont aux antipodes de ce que nous défendons et de ce que nous sommes. Vous pensez que le RN protège ce vivre-ensemble en critiquant l’immigration, mais c’est tout l’inverse, ce parti piétine notre identité. Rappelons-nous : il y a à peine trois ans, Marine Le Pen a assimilé les ultramarins à des étrangers! Accusée de xénophobie, elle s’est défendue en expliquant qu’elle ne pouvait pas être hostile aux étrangers, étant donné ses bons scores électoraux dans les Outre-Mers. En vingt pages de programme Outre-Mers du RN, pas un seul mot sur le caractère créole de notre société! Est-ce bien cela, respecter notre identité?

Ce n’est pas que notre identité, mais en fait toute notre histoire qui est niée par le RN. Johnny Payet, représentant du Rassemblement National à la Réunion, demande d’oublier l’esclavage, de ne plus en parler, de laisser le passé au passé. Mais pour tourner la page, il faut d’abord reconnaître, accepter l’histoire ; ce que ne fait pas le Rassemblement National qui, malgré ses promesses, refuse ne serait-ce que d’admettre que l’esclavage est un crime contre l’humanité. Aussi, oublier l’histoire, ne plus célébrer nos victoires comme l’abolition de l’esclavage et de l’engagisme, c’est laisser aux oppresseurs d’hier le champ libre pour nous oppresser aujourd’hui, et ainsi, ne pas honorer notre devoir de mémoire envers nos ancêtres qui ont souffert pour notre liberté.

En niant l’importance du 20 décembre, le Rassemblement National nous refuse ce droit de mémoire ! Le conseiller Outre-Mers de Marine Le Pen, André Rougé, n’est par ailleurs nul autre que le dernier conseiller parlementaire de Michel Debré ; le même Michel Debré qui a déporté notre peuple dans la Creuse où nos marmays se sont fait exploiter et maltraiter dans l’indifférence, le même Debré qui a fait avorter et fait stériliser des femmes réunionnaises de force! Les propositions de son ancien conseiller parlementaire ne peuvent rien apporter de bon à notre île : nous refusons de voter pour l’ancien conseiller parlementaire de celui qui a traité notre île, ses habitants, ses enfants comme du bétail.

Nous savons aussi que beaucoup d’entre vous votent RN car le parti assure combattre le macronisme, défendre nos territoires et nos populations durement touchées par la pauvreté et la précarité. Malheureusement : il n’en sera rien, le RN ne nous aidera pas à nous sortir de la précarité. Le programme de Marine le Pen et de Jordan Bardella prolonge l’austérité du macronisme. Quelles solutions concrètes apporte le RN à notre île ? Leur projet est entièrement déconnecté de nos vraies problématiques locales : éducation, chômage, logements, précarité, transports mais aussi histoire et culture locale. Sur le plan social : soyez en sûr, le RN ne nous aidera pas malgré ses beaux discours.

Jordan Bardella l’a lui-même annoncé : il n’abandonnera pas la réforme des retraites (il entend même la renforcer!), il ne revalorisera pas le SMIC ! C’est ensuite la vision utilitariste de nos Outre-Mers qui nous a frappée : nous ne serions, semblerait-il, que des atouts “stratégiques” pour la France. Toutes les personnes ayant deux nationalités se trouveront interdites d’exercer certaines professions, ce qui nous apparaît être une aberration sur nos terres créoles. Le projet du Rassemblement national qui ne vise ni plus ni moins à mettre fin au système d’éducation unique en opérant des sélections toujours plus précoces serait aussi une catastrophe pour les Outre-Mers déjà touchés par des graves inégalités dans le domaine de l’éducation.

Plus que le programme, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National permettra de banaliser, décomplexer les propos racistes de son électorat, et nous en serons tôt ou tard, si ce n’est pas déjà le cas, les victimes. Ce racisme n’existe pas qu’au passé, comme semblent sous- entendre des représentants réunionnais du parti. Ne serait-ce que la semaine dernière, l’émission Envoyé Spécial a filmé une femme noire subissant des insultes racistes à qui l’on dit “va à la niche”. Marine Le Pen a déclaré ne rien voir de choquant ni de raciste dans ces propos. Pourtant, ces insultes sont évidemment racistes, et Marine Le Pen les soutient.

On ne doit pas uniquement craindre les cadres du parti et leur projet politique, mais aussi (surtout?) la banalisation, la non-répression des agressions racistes qui vont continuer à se multiplier. Nous pourrions vous citer des dizaines d'exemples d'insultes que nous avons reçu de la part d’électeurs RN ici. Nous le répétons : voter RN, c’est leur permettre à eux de continuer de nous insulter en toute impunité. L’électorat RN de l’Hexagone nous déteste, nous méprise, nous ignore. Le racisme banalisé que nous subissons quotidiennement, ce mépris, ces petites discriminations rythment notre exil.

Par exemple : “vous reviendrez me voir quand vous aurez vu un vrai médecin, français”, “comment je peux être sûr qu’ils ont fait des études, vos médecins ?”, “il n’y a jamais eu d’esclavage en France”, “les ultramarins ne respectent pas les droits de l’homme avec leur traditions”. Rappelez-vous des propos de Brigitte Bardot, fervente soutien de Marine Le Pen, quant à nos “gènes de sauvages" et "réminiscences de cannibalisme” de cette “population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches” sur “l’île du diable, l’île démoniaque”.

En plus du programme du RN, c’est cet électorat raciste et détestable auquel nous devons faire barrage. Nous souffrons des électeurs du RN, nous souffrirons de leur arrivée au pouvoir. Nous savons le sentiment d’abandon, d’être ignorés, d’être méprisés. Mais ni hier, ni aujourd’hui, ni demain nous ne serons inclus dans cette nation que le RN souhaite rassembler. Nous sommes ces autres.

Et si vous croyez encore aux promesses faites par le Rassemblement National, posez- vous la question : arrivés au pouvoir, quelles promesses vont-ils tenir? Celles faites à la base de leur électorat, des millions de français racistes et méprisants dans l’Hexagone ? Ou celles faites à une population de quelques centaines de milliers d’habitants à plus de 10000 km? Nous devons voter dans notre intérêt, notre identité, notre histoire, nos valeurs. Partout sur l’île, les duels du second tour opposent les candidats RN et les candidats du Nouveau Front Populaire, pour la plupart élus sortants ayant fait preuve d’une combativité à l’Assemblée Nationale que nous ne pouvons que saluer.

Ce dimanche 07 juillet, votons pour le Nouveau Front Populaire qui, en plus d'être la seule coalition capable de faire barrage au RN, propose des candidats engagés sur le terrain, qui connaissent réellement nos problématiques, sont à l’écoute des Réunionnais ; des candidats qui n’ont jamais renié nos valeurs et ont toujours défendu nos intérêts au plus haut niveau de l’État.

Signé : zétudian réyoné dann péi la fré