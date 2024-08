Liquidation du Journal de l’Ile

C'est avec regret que j'ai pris connaissance de la liquidation judiciaire du JIR par le tribunal de commerce ce 31 juillet 2024. Une décision qui concerne le JIR mais également les sociétés JIR OI, Clicanoo, Recto Verso, Régie Espace Publicitaire et Distrib Presse OI, soit 75 salariés (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est à ces 75 personnes et à leurs familles que vont mes premières pensées. Je leur souhaite d'affronter cette épreuve avec tout le courage et l'abnégation nécessaire afin de pouvoir rebondir au plus vite et au mieux dans leur vie professionnelle.

L'autre conséquence de cette décision est que nous perdons un média historique qui a largement participé à écrire l'Histoire moderne de La Réunion. C'est un pan de cette histoire qui s'éteint et, avec lui, une idée du pluralisme de la presse puisqu'il n'y a désormais plus qu'un quotidien papier.

Plus que jamais, il est nécessaire de soutenir nos médias régionaux et la liberté de la presse, maillons essentiels de notre démocratie.