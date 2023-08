Lutte contre la vie chère : il est temps d’agir

En tant que député de La Réunion et donc membre de l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus, j’ai participé ce jeudi 10 août à la plénière de l ́OPMR. (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

Je tiens d’abord à saluer l’engagement des membres de l ́OPMR malgré le manque de moyens dont dispose cet outil. Cette longue séquence de près de 4 heures avait à l’ordre du jour :

- les préconisations du CIOM

- l’étude de l’INSEE sur les prix entre La Réunion et l ́Hexagone en 2022

- le rapport de la commission d’enquête sur la vie chère en Outre-mer, un travail de qualité et considérable réalisé en 5 mois par la commission d’enquête.

Si je salue la décision des distributeurs de faire la transparence sur leurs prix et leurs marges, cette transparence doit être totale et non un jeu de dupes, notamment concernant les marges arrières.

Sans reprendre toutes les préconisations du rapport, certaines mesures doivent être mises en place rapidement. Il s’agit d’une part de la hausse des moyens de l’OPMR et des moyens du pôle concurrence de la DEETS. Les contrôles doivent s’accentuer pour veiller aux bonnes pratiques de la grande distribution et des autres commerces. D’autre part, l’application des lois en vigueur telles que la loi de régulation économique de novembre 2012 , la loi Égalité Réelle Outre-Mer de février 2017 La loi EGALIM doit également être pleinement appliquée dans nos territoires et veiller à l’équilibre entre production locale et grande distribution.

La vie chère est insupportable pour les familles. Je rappelle qu’à La Réunion 311 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, le PIB moyen par habitant est inférieur, atteignant à peine 60% de la moyenne nationale. Pire, La Réunion est la deuxième région la plus inégalitaire de France en termes de revenus entre les plus riches et les plus pauvres.

Il faut maintenant que le Gouvernement, et plus particulièrement le Ministre des Outre-mer, s’attaquent enfin aux mécanismes qui concourent au renchérissement du coût de la vie à La Réunion et dans les Départements et Régions d’Outre-mer. Notre ligne de conduite doit être l’intérêt général.

Philippe Naillet

Député de La Réunion, 1ère circonscription