François Bayrou nommé Premier ministre : Emmanuel Macron insulte l’expression populaire démocratique !

C’est avec une profonde indignation que le PLR réagit à la nomination de François Bayrou par Emmanuel Macron. Cette décision constitue une insulte à l’égard de la population française et réunionnaise et un affront direct à l’expression démocratique du 7 juillet dernier. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Il est évident que le Président de la République, Emmanuel Macron, n’a rien retenu des leçons de ses revers électoraux récents, ni de la motion de censure qui a été votée à l’Assemblée nationale. Cette nomination relève d’une provocation contre le peuple français et les aspirations légitimes qui se sont exprimées ces derniers mois.

Nous nous interrogeons sur la base et la légitimité de cette nomination. Quel est le fondement démocratique qui justifie la mise en avant de François Bayrou, dont le parti politique ne représente qu’une très faible portion des députés siégeant à l’Assemblée nationale ?

François Bayrou s’est toujours positionné comme un ardent défenseur d’une politique économique de droite, à rebours des attentes majoritaires de la population et des urgences sociales qui s’expriment avec force.

La situation exige des réponses urgentes et immédiates en matière de justice sociale et d’égalité. Cette nomination est un retour à la case départ, ignorant totalement le message envoyé par les Français lors des dernières élections.



Face à cet acte irresponsable, Emmanuel Macron doit réévaluer ses choix et agir en homme d’État responsable, prenant en compte les véritables priorités du pays et respectant la voix des citoyens. Il est temps de renouer avec une politique qui place l’intérêt général et la justice sociale au centre de l’action gouvernementale. Le Général de Gaulle a su le faire au moment où cela était nécessaire.

Pour La Réunion