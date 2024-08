Message du PCR à l’occasion du décès de Axel Marcelina

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès d’Axel Antoine Marcelina à l’âge de 81 ans; Axel était un des plus anciens militants du PCR à La Possession, un pilier de la section. Il fut l’un des plus fidèles compagnons de lutte auprès du communiste Roland Robert, à la mairie de La Possession. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

A ce titre, il a contribué à la victoire qui permit l’accession des communistes, dès 1971 à la tête de la Municipalité démocratique. Ainsi, durant plusieurs mandatures, il a participé activement au développement fulgurant de la Commune.



La maison familiale de Sainte Thérèse était mise au service des activités du PCR et des organisations démocratiques. Les réunions syndicales, de la jeunesse et des femmes se tenaient à cet endroit. Axel, ses parents, ses sœurs, frères, et l’ensemble de la famille ont ainsi porté les idées de justice, de liberté et d’égalité du PCR, en mettant leur bien familial au service de tous les combats pour l’émancipation.



Axel aimait partager avec passion ses actions de militant politique et syndical. Au moment de sa disparition, nous mesurons la grandeur de ses convictions communistes et le vide qu’il nous laisse à la Possession. La jeune génération devrait s’inspirer de son parcours.



La population de la Possession et les camarades pourront lui rendre hommage à la maison familiale, ancienne permanence du PCR, située au 47, rue Karl Marx, à Sainte Thérèse. Vendredi 23 août 2024, une cérémonie religieuse aura lieu à 14h30, à l’Eglise de Sainte Thérèse. L’inhumation se fera au cimetière de la Possession.



A à sa femme Josiane, ses frères, ses sœurs, ses nièces, neveux, et à toute la famille Marcelina et Ancelly, le PCR adresse ses sincères condoléances et salue la mémoire d’un grand combattant pour la cause du peuple.



Pour le Parti communiste Réunionnais,



Patrick Boitard, membre du Comité Central.