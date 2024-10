Mise en danger des finances des communes et intercommunalités de La Réunion

Le nouveau gouvernement, sans majorité à l’Assemblée nationale, semble faire le choix désastreux de vouloir réduire le financement des communes et intercommunalités de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Ainsi, selon les estimations d’Intercommunalités de France, la contribution au redressement des comptes publics de la France se porterait pour les communes et intercommunalités réunionnaises à un total de 36 377 447 euros. La commune de Saint-Denis devrait supporter à elle seule un effort de plus de 5 millions d’euros quand une commune comme Le Port serait exposée à une baisse de son budget de fonctionnement pour près d’1,5 million d’euros. Les villes les plus fragiles financièrement seraient aussi concernées : Sainte-Marie pour 1,2 million d’euros, Saint-Benoît pour 1,3 million, Saint-André pour 1,7 million. Ce sont ainsi douze communes réunionnaises et les cinq intercommunalités qui seraient impactées.

Or, le contexte social est alarmant. La Réunion connaît des indicateurs socio-économiques et de développement en deçà de la moyenne nationale. Le soutien de nos collectivités pour nos familles et nos entreprises reste primordial et c’est bien le bloc communal qui est en première ligne.

La commande publique est aussi un levier de croissance pour nos entreprises. Or, notre territoire subirait des prélèvements massifs, estimés à 36 millions d’euros, sans bénéficier des mesures compensatoires accordées à d'autres communes françaises. Cette injustice fiscale est aggravée par une réduction de près de 35 % du budget du programme "Conditions de vie Outre-Mer", qui finance en grande partie les collectivités, et par la réduction et la suppression d’autres financements tels que le FCTVA ou le fonds vert.

Comment comprendre une telle décision alors que les collectivités se mobilisent depuis plusieurs mois à la demande du préfet pour relancer la commande publique et sortir le secteur du BTP de la crise? Comment admettre que des communes, bénéficiant de dispositifs d’accompagnement du fait de leur fragilité financière soient brusquement mises à contribution?

Face à cette situation critique, nous demandons au gouvernement de travailler avec notre territoire dans son ensemble, de prendre en compte les réalités sociales et économiques spécifiques de notre île. Il est essentiel que les collectivités de La Réunion, déjà fragilisées, ne soient pas davantage pénalisées par des décisions budgétaires nationales qui n’intègrent pas leurs particularités.

Je rencontrerai dès lundi à Paris le Gouvernement et l’Association des Maires de France pour être le relais de nos collectivités.

Les élus et les responsables locaux comptent sur une réponse rapide et favorable du gouvernement pour éviter un effondrement financier des communes et garantir un avenir meilleur aux habitants de La Réunion.