Mon soutien à Karine Lebon

Je soutiens pleinement Karine Lebon pour ces élections législatives du 30 juin et 07 juillet 2024. Et ce, pour plusieurs raisons.

La raison la plus importante, à l’heure actuelle, c’est parce qu’elle est la seule candidate de Gauche, soutenue par le Front Populaire. Il y a des mesures phares comme l’augmentation du SMIC à 1600 Euros, blocage des prix sur les produits de première nécessité, fin de la réforme de la retraite et retour à 62 ans pour l’âge de départ avec comme objectif départ à 60 ans, encadrement des prix du loyer, augmentation du nombre de logements sociaux...

Le Rassemblement National , anciennement Front National, est une Réelle menace. A ceux qui disent "on ne croit plus en la politique. Tout est trop cher. Na point de logement. Allons essayer le RN. Nana trop d’immigrés et de violence."

Mais ce parti a travaillé avec le gouvernement de Macron. Ils ont voté contre l’augmentation du SMIC, pour la réforme de retraite.

Il y a des maires en place RN. Ils ont enlevé la cantine gratuite, le transport scolaire gratuit...

Le RN n’est pas une solution!!! C’est une menace réelle.

Kan mi voi les candidats RN à la Réunion, mi lé horrifiée: comment, Nous, issus d’un mélange de peuples, de cultures, nou pë voté RN. Les fondateurs du parti étaient Nazis, à l’origine de crimes, de déportations de personnes à cause de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs préférences.

Ils sont profondément racistes. La preuve: les discours tenus récemment par le maire de la Plaine des Palmistes et par des candidats aux législatives.

Mais aussi ma pu voir un reportage montrant une femme insulter sa voisine parce qu’elle est noire, lui disant de retourner « à la niche! ».



Nou, issi , nou lé mélanjé, ki di à zot nou sra pa trété parey !!!

Moin mi prend pas ce risque là et mi encourage à zot à faire confiance à Karine Lebon.

Les autres raisons de mon soutien:

Je la soutiens depuis 2022.

Karine est une femme qui incarne une nouvelle génération de politique.

Elle est engagée, investie.`Elle sait se faire entendre.

Elle fait partie des député(e)s les plus présent(e)s à l’Assemblée.

Elle a mené la lutte pou mèt la Rényon an lèr: anlériz nout spéssifissité, batailler Contre la réforme des retraites, voter POUR le droit à l’avortement, défendre le droit des femmes, travailler sur le dossier du logement à la Réunion, favoriser les ménages les plus précaires, soutenir les étudiants.

Karine et moi travaillons ensemble. Quand j’ai eu besoin d’elle pour accompagner des personnes, elle a toujours répondu présente et les a reçues.

Elle sait qu’elle peut également compter sur Moi.

Et c’est comme ça qu’on doit travailler.

À ceux et celles qui ne comprennent pas certaines alliances, je leur dis:

"Je soutiens Karine. Toute la Gauche doit être unie, travailler ensemble.

Arrêtons les querelles internes, concentrons nous sur l’essentiel: comment aider au mieux la population?

Mi konpran ke de moun lé perdu, na pu konfians an la politik,

Mais il faut Être jugé(e) par les actes, seuls les actes devront compter.

Et c’est comme ça que la population pourra nous faire, refaire confiance.