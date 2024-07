Nous avons jusqu’à Dimanche pour agir !

Ce dimanche 7 juillet 2024, La Réunion a rendez-vous avec son Histoire. Jamais les idées dangereuses de l’extrême droite n’auront été aussi proches de l’emporter et de tout renverser (Photo : Gilles Leperlier)

Renverser d’abord notre socle commun, notre culture, notre tradition, avec des déclarations d’intention de la part du RN qui souhaite détruire notre vivre-ensemble.

Renverser ensuite notre respect et notre amour d’autrui dans le pays des droits de l’Homme et des libertés. Le racisme et le rejet de l’autre n’ont pas leur place dans notre société Réunionnaise et nulle part ailleurs.

Oui nous n’avons dimanche 7 juillet 2024 pas d’autre choix que de se mobiliser et de faire battre le Rassemblement National.

Oui, chaque dirigeant politique a sa part de responsabilité, et notamment les candidats du premier tour, et je prends la mienne. Celle d’une génération qui s’est battue pour le droit des étudiants, contre le Contrat Première Embauche (CPE), pour préserver notre système de retraite, contre le racisme, pour notre pouvoir d’achat ou encore pour notre vivre ensemble.

Aujourd’hui, nous avons une responsabilité individuelle et collective de dire NON à l’extrême-droite. La consigne de vote doit être claire pour le second tour et permettre la mobilisation des électrices et des électeurs à voter pour les candidats qui font face aux candidats du Rassemblement National.

Nous avons ce dimanche 7 juillet 2024, un rendez-vous avec nous-même et avec l’avenir de La Réunion. Sommes-nous prêts à laisser le pouvoir à l’extrême droite ? Va-t-on laisser détruire notre vivre-ensemble ?

Face à la colère et aux difficultés du quotidien nous avons encore le pouvoir d’agir et de renverser la situation avec le vote du Nouveau Front Populaire dans les 7 circonscriptions de La Réunion. Seule la gauche est capable de mettre en œuvre la politique sociale dont nous avons tant besoin.

Il nous faut nous mobiliser pour garantir l’avenir de La Réunion et construire un projet Réunionnais.

Chacun doit contribuer, j’apporte ma part et j’appelle cette génération CPE, cette génération de SOS racisme, j’appelle ma génération qui s’investit et qui croit en la politique à se mobiliser sur l’essentiel en faisant battre l’extrême droite, ce dimanche 7 juillet 2024. Nous avons jusqu’à dimanche pour agir.

Nou lé kapab pou nout péi !



Gilles Leperlier