Oui à la coopération agricole !

Fondée en 1984, l'URCOOPA (Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles) – Nutrition Animale fête cette année ses 40 ans.

Depuis URCOOPA – Nutrition Animale est devenu le Groupe URCOOPA avec une place importante et stratégique dans l'économie réunionnaise.

Son pôle Nutrition Animale, à lui seul, fournit chaque jour plus de 1.000 tonnes d’aliment pour nourrir des volailles, bovins, lapins, ovins et caprins élevés dans notre île.

Exemplaire en outre-mer et même au niveau européen, notre modèle coopératif agricole réunionnais s’est développé par la volonté et la sueur d’agriculteurs réunionnais engagés, souhaitant conserver leur indépendance et grandir ensemble.

Malgré ses imperfections, notre modèle agricole coopératif est un succès. Comme toute réussite, il suscite des convoitises, en témoignent les attaques régulières des différentes filières ces cinq dernières années.

Ainsi, la célébration des 40 ans de la branche nutrition animale intervient-elle dans un contexte très particulier, celui du combat mené par le groupe URCOOPA pour conserver l’abattoir Evollys de l’Etang-Salé et le rendre à l’ensemble des éleveurs de la filière volaille.

Il est de notre devoir en tant que Présidents de coopératives, au nom des éleveurs que nous représentons, de démontrer notre solidarité et notre esprit collectif pour protéger des outils précieux dont nous avons hérité de nos anciens, pour nos générations futures.

Nous, Présidents de coopératives agricoles réunionnaises, disons

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui est adapté au relief de notre territoire, maintient des exploitations agricoles dans les Hauts de notre île et entretient nos paysages admirés dans le monde entier.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais aux mains de 1200 éleveurs réunionnais qui décident librement de leurs destins.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui crée plus de XXX emplois directs et indirects pour notre territoire.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui contribue à notre souveraineté alimentaire et a nourri 860 000 Réunionnais pendant le confinement de 2020.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui a modernisé notre agriculture et a renforcé les compétences techniques de nos éleveurs depuis plus de 60 ans.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais inclusif et solidaire, où chaque agriculteur peut faire entendre sa voix, quel que soit la taille de son exploitation.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui nourrit chaque jour presque 900 000 réunionnais avec des produits laitiers, de la viande et de l’eau à prix compétitifs en outre-mer.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais, qui est salué en France hexagonale et en Union européenne et que nous devons continuer de parfaire.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui porte des valeurs fortes et participe au développement de nos filières agricoles locales et de notre territoire.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui lutte chaque jour contre la vie chère et l’augmentation des prix sur notre territoire.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui soutient la production de fruits (ananas, mangue et letchis…), à la qualité reconnue, et exportés au-delà de notre territoire.

· OUI, à un modèle agricole coopératif réunionnais qui grâce à ses coopératives d’approvisionnement fournissent nos agriculteurs en matériels durables et innovants

Notre engagement aujourd’hui est crucial, en tant que Présidents de coopératives, dans l’intérêt de la souveraineté alimentaire de notre île, pour limiter notre dépendance aux importations, et offrir des prix toujours plus accessibles à l’ensemble des Réunionnais.

Les Présidents signataires de cette tribune