Plan de soutien de l’État à l’agriculture bio : les producteurs doivent être informés

Un communiqué du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, daté du 7 août, annonce le renforcement du soutien de l’État à l’agriculture biologique. L’enveloppe totale du soutien de l’État s’élève à 60 millions d’euros. Ce plan d’aide a été validé le 3 août par la Commission européenne. (Photo Jean Michel MOUTAMA photo Sly imazpress)

Comme tous les agriculteurs, les producteurs en bio sont gravement touchés par la flambée des prix. De plus, l’inflation touche la population lourdement et de manière durable : le pouvoir d’achat diminue tout comme la demande en produits bio. En même temps, le coût de production augmente. Récemment un agriculteur bio indiquait dans la presse que le prix de son engrais naturel avait plus que doublé depuis l’année dernière. Ceci risque de provoquer une forte baisse de la production en agriculture biologique. Comment manger bio et à quel prix dans ces conditions ? Cela va à l’encontre de la volonté de l’État de promouvoir les produits bio dans l’alimentation.

L’annonce de cette aide de 60 millions d’euros au niveau national est donc une bonne nouvelle pour nos producteurs, à condition que les personnes concernées soient informées de ce dispositif. Malheureusement, force est de constater un manque manifeste de communication sur ce sujet de la part de la DAAF.

FranceAgriMer ouvrira un guichet pour recevoir les dossiers de demandes d’aide le 16 août. Le guichet est ouvert jusqu’au 20 septembre. Le 16 août c’est la semaine prochaine et le 20 septembre c’est dans un peu plus d’un mois. Un mois peut être très court pour monter un dossier de demande d’une aide, surtout si l’agriculteur n’est pas accompagné dans sa démarche. La CGPER déplore également le silence de la Chambre d’agriculture sur ce plan de soutien à l’agriculture bio.

La CGPER souhaite que les services de l’État et la Chambre se ressaisissent. Il serait en effet inadmissible que des agriculteurs ayant droit à cette aide en soient exclus par méconnaissance de son existence ou par manque d’accompagnement pour remettre le dossier à FranceAgriMer dans le délai fixé .

Pour sa part, la CGPER ne manquera pas d’informer un maximum de producteurs sur ce nouveau dispositif de soutien public à l’agriculture bio.

Le Président de la CGPER

Jean-Michel Moutama