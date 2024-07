Pour la défense du projet de la ZAC Renaissance III

Le rapport 2023 de l’agence réunionnaise de la Fondation Abbé Pierre estime que 140 000 personnes souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel. Ce rapport souligne également qu'autour de ce noyau dur du mal-logement, environ 200 000 personnes seraient en situation de fragilité et impactées à divers degrés par la crise du logement. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Derrière ces chiffres, il y a les êtres humains que nous sommes. Nous qui n’avons pas de toit. Nous, SDF ! Nous, femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales ! Nous, hébergés en centre d’accueil d’urgence ! Nous, recueillis par compassion, parfois sous le toit de plus pauvres que nous ! Nous qui nous entassons à trois, voire quatre générations sous un même toit ! Nous qui vivons la promiscuité si propice à générer des conflits familiaux ! Nous écoliers, collégiens, lycéens qui n’avons pas une chambre à nous et pour seul bureau la table de la cuisine ! Nous, les 45% des 25 000 étudiants réunionnais qui vivons chez nos parents parce que nous ne trouvons pas de logement ! Nous les 3700 étudiants refoulés chaque année par le CROUS par manque de place et qui n’avons pas les moyens de payer un loyer privé ! Nous qui effectuons plusieurs heures de route par jour pour aller à l’université ! Nous jeunes qui aspirons à l’indépendance et quitter le toit parental ! Nous, travailleurs pauvres pour lesquels le parc privé est inaccessible car trop chers : en 2023, les loyers du parc privé ont augmenté de plus de 8% et sont parmi les plus élevés de France ! Nous qui attendons devant la porte des Foyers Jeunes Travailleurs ! Nous qui dormons dans notre voiture lorsque nous en avons une !

Nous ne voulons pas l’aumône, pas la pitié, ni la charité. Nous voulons un toit, un bail et une clé !

Nous sommes ces êtres humains qui attendons que La Réunion assure une production de logements à la hauteur des besoins estimés : entre 120 000 et 150 000 logements à horizon 2050.

Nous sommes ceux-là, les demandeurs de logement dont le nombre ne cesse d’augmenter, que certains maires ne veulent pas voir installer sur leur commune quitte à payer une amende en ne respectant pas la loi SRU, que certains résidents bien logés ne veulent pas voir à proximité de chez eux parce que nous sommes ces « salauds de pauvres », ces « parias » qu’il faut tenir à distance, quitte à prétexter que la savane est en danger, menacée qu’elle est par l’installation de gens comme nous dans des logements sociaux.

Nous sommes 44 500 à avoir déposé une demande au 31 décembre 2023 (+14 % en une année).

L’offre qui nous est proposée est en déficit : en 2023, 1613 logements sociaux ont été livrés !

La chute est vertigineuse : Il y a eu trois fois moins de logements sociaux construits entre 2020 et 2024 (4 830 logements produits) par rapport à la période 2015-2019 (12 371 logements réalisés).

Dans l’Ouest, nous sommes 11 000 demandeurs de logement, dont 4 800 à Saint-Paul et 1 800 dans le secteur concerné.

Dans un contexte d'urgence sociale et de pénurie de logement, la ZAC Renaissance 3 est une réponse essentielle à la crise du logement dans la région Ouest.

Ce projet qui inclut 2000 logements et des équipements publics et services essentiels, propose une répartition équilibrée visant à répondre aux besoins diversifiés des habitants (accession, locatif social ou intermédiaire)

Dans la continuité du projet Renaissance à Plateau Caillou qui a débuté avec les ZAC Renaissance 1 et 2 en 1975, la ZAC Renaissance 3 a été officiellement créée en 2004 et modifiée en 2014, le dossier de réalisation a été approuvé en 2018.

Aujourd’hui, la ZAC a obtenu l'ensemble des autorisations environnementales et réglementaires nécessaires. De surcroît, des dispositions sont prises au niveau opérationnel pour préserver les espèces protégées, tant au niveau de la faune que de la flore, avec la mobilisation d'experts en environnement pour le suivi des travaux et pour protéger la faune et la flore locales.

Pour nous qui sommes en attente d’un toit, c’est un projet harmonieux, équilibré, et bien inséré dans son environnement. Nous y vivrons heureux.

Le projet a pris en compte la préservation de la biodiversité contrairement à ce que disent ses détracteurs.

Les 193,89 ha de savane protégée restent protégés et ne sont pas concernés par le projet de la ZAC renaissance 3.

Nous, membres du collectif, appelons solennellement les institutions à se battre pour notre droit à un logement digne. Nous demandons un toit pour nos familles, nos enfants, et les générations futures, qui trop souvent vivent dans des conditions indignes. Offrez-nous un logement où nous pourrons vivre en sécurité et avec dignité. Donnez-nous un logement.