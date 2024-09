Pour une politique réunionnaise solidaire et écologique

Dans le cadre des débats prévus sur la politique générale du gouvernement, la Plateforme Réunionnaise défend un nouveau projet pour l’avenir de notre territoire. Il répond aux enjeux sociaux, économiques et d’emplois, de transition écologique, culturels et de gouvernance auxquels aspirent les Réunionnais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet, nous connaissons la situation de notre pays et celle de notre terre réunionnaise. Les sujets de la vie chère, de l’emploi et du logement doivent pouvoir être traités urgemment avec des solutions locales. Sinon, il y a dans cette situation tous les facteurs de destruction des relations sociales qui font le terreau des discours populistes.

Nous défendons donc plusieurs mesures urgentes pour nos territoires.

En matière sociale, l’abrogation des réformes des retraites et de l’assurance chômage, l’encadrement des loyers et la construction de 10 000 logements par an, le blocage des prix des produits de première nécessité et la revalorisation du SMIC.

En matière d’économie et d’emploi, soutenir nos TPE/PME qui traversent une période effroyable et prévenir ces difficultés avec des fonds dédiés. Soutenir également l’emploi et l’insertion. Nous pensons par exemple au financement des dispositifs d’insertion pour nos jeunes qui est remis en question.

En matière de transition écologique, l’accès à l’eau est un enjeu vital en Outre-mer du fait des besoins en forte croissance, mais aussi de la dégradation de la ressource disponible et de l’urgence à restaurer les réseaux de distribution. D’ailleurs, nous demandons l’ouverture d’une commission d'enquête sur la distribution de l’eau à La Réunion. Le développement des énergies renouvelables doit permettre une stabilité des prix voire une diminution de ceux-ci pour les ménages. De même, ces investissements pourraient soutenir La Réunion dans sa transition énergétique et décarboner sa production d'électricité.

En matière culturelle, bénéficier de l’apaisement du débat identitaire à La Réunion pour se doter de dispositifs d’accompagnement de ce mouvement. Il s’agira essentiellement de refondre la présence de la langue régionale à l’école, de créer une chaire dédiée à l'identité réunionnaise à l’université de La Réunion et de promouvoir l’expression culturelle et artistique de l’identité réunionnaise.

Enfin, nous appelons à une nouvelle gouvernance. La co-construction du projet réunionnais doit être l’objectif d’une Conférence Territoriale de l’Action Publique Élargie que nous appelons chèrement de nos vœux. Nous plaidons d’ailleurs pour une adaptation des politiques publiques aux réalités territoriales de notre île, notamment en matière de développement économique, d'emploi et de logement. En ce sens, nous souhaitons construire ensemble la mise en œuvre d’un projet réunionnais, fait par les Réunionnaises et les Réunionnais, pour les Réunionnaises et les Réunionnais.

Ce projet que nous portons est celui d’une Réunion inclusive, qui n’abandonne personne et qui place la solidarité et le respect de l’environnement au cœur de son développement. C’est dans cet esprit que nous interpellons le gouvernement : l’avenir de La Réunion doit se construire avec l’ensemble des acteurs locaux, en donnant la parole aux citoyens et en garantissant une représentation politique digne des enjeux que nous vivons.

Ce projet réunionnais doit donc être soutenu et financé par le budget du nouveau gouvernement. Or, des coupes sombres sont pour l’instant annoncées alors que les réalités de notre territoire imposent, au contraire, que l’on continue un plan tendant vers l’égalité réelle.

Nous comptons sur le plein engagement de nos parlementaires pour défendre ces propositions lors des débats nationaux, en agissant courageusement pour que La Réunion soit un modèle d’innovation sociale et écologique dans l’océan Indien.

Dans cette attente, nous proposons, le plus tôt possible, une rencontre à La Réunion au ministre des Outre-mer pour qu’il co-préside une Conférence Territoriale de l’Action Publique Élargie examinant nos propositions ancrées dans la réalité réunionnaise et répondant aux aspirations de nos concitoyens. Il s’agira, essentiellement, de décliner ces propositions en contrepartie budgétaire, en vue de l'élaboration du projet de loi des finances à venir.

Nous voulons traiter d’égal à égal avec ce gouvernement pour qu’il entende et tienne compte de nos réalités.

C’est ça La Réunion dorénavant !