Comme prévu, le Premier Ministre a présenté la politique générale qu’il compte appliquer durant le reste de la mandature présidentielle 2022-2027 (Photo : www.imazpress.com)

Le Parti communiste Réunionnais retient l’annonce qu’il organisera un CIOM (Comité Interministériel des Outre-mers) durant le premier trimestre 2025, avec des élus et des organisations professionnelles. Bien que ce format ne permette pas d’aller au devant d’une grande participation des "forces vives", le PCR appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à préparer, toute affaire cessante, un projet consensuel réunionnais qui sera versé aux débats de la rencontre.

Voici un extrait du communiqué du PCR, en date du 5 septembre 2024, lors de l’annonce de la nomination de Michel Barnier.

"Pour sa part, le Parti communiste Réunionnais rappelle l’urgence de rédiger un projet réunionnais consensuel capable de régler les pénuries d’emplois et de logements, de vie chère et de fiscalité, de coopération régionale et de risques climatiques, de cohésion sociale et de valorisation culturelle etc. Ce projet sera soumis au gouvernement pour voter une loi programme qui s’étalera sur 10 à 15 ans minimum. Dans un esprit de responsabilisation, la rédaction du projet doit être assurée par des Réunionnaises et des Réunionnais, avec la participation des forces vives du pays. Le PCR appelle les parlementaires de La Réunion à joindre leurs efforts pour déboucher sur un résultat dans les premiers 100 jours du mandat du Michel Barnier."

Soyons proactifs. Prenons nos responsabilités.

Le Bureau de Presse du PCR.