Propos barbares de Trump au sujet de Gaza : le PLR s’indigne face à la montée du fascisme et au colonialisme décomplexé

Le 4 février 2025, le président des États-Unis a provoqué une vague d’effroi internationale en annonçant qu’il avait l’intention d’annexer la bande de Gaza afin d’y bâtir la "Côte d’Azur du Moyen Orient". Ce lundi 10 février, le chef d’Etat a aggravé ses propos en déclarant que dans son "plan pour Gaza", les Palestiniens ne seraient pas autorisés à retourner chez eux. Le PLR s’alarme face à l’impérialisme aux relents fascistes de Trump et à la catastrophe annoncée s’il devait réaliser son plan aussi odieux qu’irréaliste. (Photo sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, selon l’Unicef, depuis quinze mois, l’escalade des hostilités a fait plus de 47.000 morts dans l’enclave palestinienne, dont plus de 14.000 enfants. Des chiffres cependant sous estimés de 40%, selon une étude publiée dans "The Lancet".

Les survivants, traumatisés, vivent un exode douloureux et interminable, sans eau, sans nourriture, avec des abris de fortune, et tout juste l’espoir infime de pouvoir peut être rentrer chez eux et tenter de reconstruire sur un champ de ruines.

L’idée barbare de Trump d’annexer la bande de Gaza afin d’en faire une zone touristique appartenant aux États-Unis révèle son mépris de la population palestinienne et, au mieux, sa méconnaissance du droit international.

Déployer les forces armées américaines afin de débarrasser l’enclave de ses survivants ne seraient ni plus ni moins que l’achèvement du génocide et de la déportation de masse d’une population déjà éprouvée et scarifiée par la guerre.

Trump déclare qu’il construira des communautés pour eux, en Jordanie ou en Égypte : or ces pays s’y opposent.

Non seulement le président américain entend annexer la bande de Gaza, mais il compte aussi décider lui-même où déporter les populations, au mépris de leurs volontés et du droit international, ce qui nous rappelle des annexions et déplacements par la force qui ont précédé la seconde guerre mondiale.

Le PLR rejoint les états et les associations qui à travers le monde s’indignent des propos dangereux du président américain, réclame l’application du cessez-le-feu à Gaza, la reconnaissance de l’Etat palestinien et la mise en œuvre de solutions pacifiques et durables telles que prévues par les accords d’Oslo.

Pour La Réunion