Quand l’histoire nous rattrape !

Le Rassemblement National est aux portes du pouvoir absolu en France ! Ce n'est pas une surprise eu égard à son irrémédiable montée lors de chaque consultation électorale et au vu du contexte international et historique

Au niveau international, on assiste depuis des années à une montée en puissance des mouvements populistes qui canalisent les peurs, les colères, les frustrations et une certaine défiance voire haine de la démocratie. En fonction des histoires nationales, des personnalités et/ou des résistances de la population, ces mouvements sont protéiformes : Russie (Poutine), Etats-Unis (Trump), Grande Bretagne (victoire du Brexit), Brésil (ère Bolsonaro), Italie (Mélonie), Hongrie (Orban), Turquie (Erdogan), partis ouvertement fascistes en Suède, au Danemark, en Allemagne, etc.

De groupuscules, ces partis ont grandi et sont désormais incontournables dans le paysage politique. Ils se réclament nationalistes (donc font passer la nation avant toute forme de fédération, d’où leur volonté sinon de détruire, de limiter l’action d’une communauté d’Etats comme l’Union Européenne), de remettre en cause la mondialisation. Ils se veulent identitaires ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Prenons le cas de la France, c’est un pays qui a toujours été ouvert, faisant la jonction entre l’Europe du Nord et celle du Sud. C’est un pays qui s’est construit avec des apports constants de population au fil des siècles : Gaulois, Romains, Francs… pour un passé lointain, Russes, Arméniens, Italiens, Espagnols, Polonais… début et milieu du XXème siècle et pour faire simple, populations venant de son ex-empire colonial (Malgaches, Sénégalais, Ivoiriens, Congolais, Algériens, Tunisiens, Marocains, Réunionnais, Antillais, etc.) à partir des années 1950 grossièrement. Bref, il n’existe pas une identité française mais des identités françaises forgées par la langue, des valeurs communes issues de notre histoire nationale… Et tout cela est normal. Sur le temps long, on constate que le brassage ethnique est la norme : le séquençage ADN le montre et l’entre-soi - qui finit par conduire à la consanguinité - aboutit à une catastrophe humaine que personne ne peut nier.

Même s’il n’y a pas de leçon à tirer de l’Histoire, on peut noter des ressemblances entre ces mouvements et le Nazisme. Comme Adolf Hitler, les leaders de ces mouvements savent parler aux gens, capter leurs ressentis, les convaincre. La réalité cède la place à une réalité alternative fondée sur l’affect et une propagande poussée à l’excès. Dans la méthode d’accession au pouvoir et de manipulation, les similitudes sont frappantes avec l’Allemagne Nazi. Hitler usait des outils de son temps : l’avion (il a été le premier à l’utiliser pour faire ses meetings dans toute l’Allemagne, ce qui lui a donné la réputation d’une personne de proximité), la radio, les tracts, les journaux, les symboles de toutes sortes (croix gammée, uniformes, oriflammes…). Les leaders actuels usent et abusent des réseaux sociaux et des formules chocs. Trump a créé son propre réseau social ; il est omniprésent sur X, Tic Toc… comme Jordan Bardella qui, sous bien des aspects, relève plus de l’influenceur que de l’homme politique tant le programme du RN est fluctuant, flou, souvent contradictoire. Mais qu’importe, l’essentiel est d’occuper la scène médiatique. On n’adhère pas à un programme, on identifie un individu à ce que l’on veut y voir, puis on s’identifie à lui ! Ainsi, Donald Trump n’est plus perçu comme un millionnaire mais comme quelqu’un proche des petites gens, qui les comprend et qui les défend.

Ces leaders sont prêts à tout pour parvenir au pouvoir et entendent y rester par tous les moyens si nécessaire. Poutine a changé la constitution de la Russie. Orban a mis sous tutelle la presse et l’administration hongroise… Cette individualisation du pouvoir se confond rapidement, en fonction des institutions de chaque pays, avec de l’autoritarisme dans un premier temps puis du totalitarisme à plus ou moins long terme. En Hongrie, l’autoritarisme de Victor Orban est à la limite du totalitarisme. Il n’est régulièrement freiné que par les rappels à l’ordre de l’UE qui n’a comme seul moyen de pression que les sanctions financières. En Turquie, Erdogan a déjà pris ce virage autoritaire, très autoritaire même. Trump avoue envier et vouloir imiter les dictateurs.

On peut poursuivre les ressemblances. Ces mouvements « identitaires » ont tous un ennemi de l’intérieur, ces boucs émissaires responsables de tous les maux d’un pays, qui volent les gens, le travail, les aides sociales. Bref il faut les combattre puis les éliminer. Hitler a ainsi dénoncer les Juifs, Poutine ses opposants, l’espagnol Franco les Républicains, etc. Trump s’appuie sur les groupes suprémacistes blancs, lui le Républicain parti d’Abraham Lincoln (fervent partisan de l’abolition de l’esclavage), puis d’Ulysse Grant qui est le président qui a véritablement combattu le Klu Klux Klan dont se revendiquent ces suprémacistes. On n’est plus à une contradiction près !

De nos jours, en Europe et aux Etats-Unis, la tendance est de dénoncer l’émigrant, non seulement le nouvel arrivant mais aussi et surtout celui qui est là depuis plusieurs générations. Il faut donc construire un mur au sud des Etats-Unis, dénoncer les binationaux, refouler les migrants aux portes de l’Europe. Qu’importe si ces gens fuient la guerre, la misère, les persécutions. Nous avons eu la chance de naître en France, en Belgique, en Angleterre eux pas ! Tant pis pour eux ! Et surtout qu’importe si toutes mesures fanfaronnées et/ou déjà adoptées s’avèrent inapplicables car, in fine, comment peut-on se comporter en face d’une mère et de ses enfants en perdition en Méditerranée ? N’aurions nous pas fait comme eux si nous avions été à leur place ? N’essayons nous pas de donner le meilleur à nos enfants ? En outre, la dénatalité qui guette les pays de l’UE ne commande-t-elle pas de recourir à cette main-d’œuvre ? C’est finalement l’option prise par Mme Mélonie qui se revendique pourtant comme héritière de Mussolini mais qui n’a pas hésité à régulariser plus de 400.000 migrants depuis son accession au pouvoir : l’économie italienne manquant de bras. Et pour ceux qui sont nés et ont toujours vécu sur place, il faut les décourager en les isolant, les ostracisant. L’objectif est de créer deux catégories de citoyen : celui qui répond aux critères du populisme : couleur de peau, religion, statut social et les autres dont il faut d’une manière ou d’une autre se débarrasser, bref il faut : « Rendre la France aux Français », d’où une politique de déshumanisation, un racisme déguisé (bien réel mais qui ne veut pas dire son nom), une ligne sécuritaire dure qui ne tient compte d’aucune réalité chiffrée. Une fois, l’émigré éliminé, il sera toujours tant de s’attaquer à ses adversaires politiques, aux syndicats, puis à ses partisans. Après tout, Hitler, Staline l’ont bien fait dans les camps de concentration, les goulags. Car un mouvement populiste ne se remet jamais en question : s’il échoue, c’est toujours de la faute des autres.

Si on respecte le schéma, après l’ennemi de l’intérieur, ce sera le tour de l’ennemi de l’extérieur. Poutine a franchi le pas en Ukraine, la Chine de Xi est en passe de le faire à Taïwan. La Turquie a déjà désigné l’Arménie, bref à qui le tour ?

Enfin, un mouvement populiste doit récompenser ses soutiens pour les tenir à sa mercie. Hitler avait mis l’Allemagne en coupe réglée et est très vite l’homme le plus riche du pays ; Poutine l’a déjà imité, Xi également, Erdogan et Orban ont vu leur fortune décupler : pots de vin, corruption… tous les moyens sont bons ! Qu’en sera-t-il en France ? Nombreux sont déjà dans les startings blocs, ceux qui dénoncent aujourd’hui la caste politique au pouvoir qui s’enrichit de manière parasitaire mais n’aspirent qu’à la remplacer demain. Ceci motive les ralliements, la libération de la parole. Après tout en juillet 1940, la grande majorité des Français criaient encore « Vive Pétain » pour à peine un mois plus tard crier : « Vive de Gaulle », la nature humaine est ainsi faite !

Joël de Palmas

Docteur en Histoire contemporaine