Réaction à la table ronde sur le logement social

Cette rencontre a souligné l'urgence d'agir face aux 48.000 demandes de logement sur l'île. Il est essentiel de construire partout et de construire de la qualité pour répondre aux besoins des Réunionnais, en veillant à ce que les logements soient proches des lieux de travail et adaptés aux publics spécifiques, comme les personnes en situation de handicap, les seniors et les jeunes actifs

Nous appelons à soutenir tous les grands projets de logements à La Réunion et à appliquer les sanctions financières aux communes ne respectant pas la loi SRU. Chaque territoire doit participer équitablement à l’effort pour garantir un accès digne au logement.

Des financements accrus et un accompagnement renforcé des publics les plus vulnérables sont nécessaires. Nous demandons à l’État, aux collectivités et aux acteurs du secteur de travailler ensemble pour répondre à cette crise, malgré le contexte budgétaire difficile.

Le Collectif Un Toit Pou Nou s’engage à soutenir toute initiative visant à améliorer l’accès aulogement et appelle à une mobilisation générale pour garantir des logements de qualité, adaptés aux besoins de notre population.

Collectif Un Toit Pou Nou