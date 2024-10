Réaction suite au discours de politique générale du Premier ministre

Comme prévu le discours de politique générale du nouveau Premier ministre a acté la dérive du pouvoir vers l'extrême-droite. Dans un discours fleuve, le Premier ministre a egréné ses mesures, déclinées en 5 chantiers prioritaires, dans un "inventaire à la Prévert" sans aucune annonces réelles capables de changer les conditions de vie des Réunionnaises et des Réunionnais. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Par exemple la hausse annoncée du SMIC de 2% n'est qu'une anticipation de la hausse prévue au 1er janvier. Effet d'annonce.



Par exemple la volonté affichée d'amélioration des services publics (écoles et hôpitaux) se heurte à la réalité d'un budget de la santé et de l'Education nationale en forte baisse. Effet d'annonce.



Par exemple concernant les Outre-mer, le discours paternaliste habituel ne masque pas la baisse affichée de 9% du budget Outre-mer. Là encore effet d'annonce.



Et que dire de ce que le Premier ministre n'a pas dit :



- sur la vie chère, les monopoles et les marges abusives ;

- sur la crise du logement, l'encadrement des loyers ou l'augmentation de la LBU ;

- sur la biodiversité et les risques naturels ;

- sur la guerre au Yémen qui empêche les bateaux de circuler dans la Mer Rouge et fait exploser le coût du fret à La Réunion ;

- sur la crise démocratique que traverse notre pays, dont il est l'incarnation à savoir le non respect du résultat des élections...?



Plus que jamais nous devons censurer ce gouvernement qui n'a aucune légitimité démocratique et s'apprête à mettre en place une politique aussi injuste qu'inefficace.



Perceval Gaillard

Député de La Réunion.