Résiliation de la DSP de la SPL Estival : une nouvelle preuve de la gestion chaotique et amateuriste

Je suis scandalisé par les rapports successifs liés au transport proposés par l’exécutif de la Cirest aux élus communautaires de la microrégion Est. Ce mercredi 24 juillet, sera soumis au vote le projet de résiliation du contrat de DSP pour le service de transport urbain de l’Est et force est constater que cette résiliation anticipée est la preuve que la mauvaise gestion et la fragilité des arbitrages précédents ne permettent pas au service de transport urbain de se développer sereinement. Les usagers en sont les premières victimes et cela je le déplore formellement.

J’ai toujours dénoncé les manœuvres et les choix arbitraires réalisés par l’exécutif de la Cirest concernant la compétence transport. La transformation de la SEM en SPL sans motifs viables, la nomination d’un PDG sans les compétences requises, la gestion calamiteuse d’une société si importante pour nos habitants.

Cette résiliation intervient dans un contexte où la situation financière de la SPL est de plus en plus alarmante et on nous indique officieusement plus de 5 millions d’euros de déficit cumulé. Les donneurs d’ordre doivent donc être mis devant leurs responsabilités car ce n’est pas aux employés de cette société de payer les décisions hasardeuses de l’exécutif intercommunal. L’équipe municipale de Saint-André sera toujours aux côtés des employés et en aucun cas nous serons les fossoyeurs de la société de transport de l’Est.

La chambre régionale des comptes (CRC) devrait rendre prochainement son rapport final et la gravité de la situation devrait être clairement explicitée. Pour ma part, j’ai réalisé un dépôt de plainte contre X et je n’hésiterai pas à engager des procédures supplémentaires car c’est de l’argent public dont il est question et du service public des transports qui est vital pour nos concitoyens de la microrégion Est.

Joé Bédier, Maire de Saint-André