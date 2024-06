Réunionnaises et Réunionnais de la 5e circonscription, Ginot Rajany et moi-même, Léopoldine Settama-Vidon portons l’espoir d’un VRAI DÉVELOPPEMENT de La Réunion et de notre belle Région Est.

Respectons notre Histoire, consolidons notre "vivre ensemble" ! Il est essentiel de ne pas céder aux sirènes des extrêmes dans ce moment de confusion et de ne pas tomber dans les pièges illusoires qui nous sont tendus car il y va de l’avenir de La Réunion !

Si le pouvoir d’achat est la principale cause de nos difficultés quotidiennes, chaque élu de La République doit se montrer EXEMPLAIRE et participer à l’effort économique imposé à chacun d’entre nous en acceptant de diminuer leurs indemnités...

L’opportunité de nous faire entendre nous a été offerte, saisissons cette chance ! Exprimons notre choix à travers les urnes ce 30 juin 2024 !

Je compte vivement sur votre mobilisation massive dès le premier tour ! Je m’engage à défendre vos intérêts avec force et conviction !

Votre vote, ce dimanche 30 juin 2024, va garantir notre statut départemental, notre Histoire et nos droits de citoyens dans la France.

Léopoldine Settama-Vidon