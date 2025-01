Saint-Leu fête ses 235 ans et s'honore d'avoir compté il y a 60 ans de la première femme maire de La Réunion

Pour la première fois dans l'histoire de la Réunion et de la commune de Saint-Leu, qu'une femme devenait maire, puis cinq plus tard Conseillère départementale. C'est ainsi que Marie Thérèse De Châteauvieux il y a 60 ans, en brisant les codes, se faisait élire maire de la commune de Saint-Leu en 1965, commune qui fête ses 235 ans cette année (Photo : www.imazpress.com)

C'est en nous replongeant un peu dans le temps, que nous pourrions se nourrir de l'histoire de cette contrée qui remonte vers 1693.

Longtemps appelée " Boucan Laleu", puis modifiée en " Repos Laleu " du nom du premier résident, un dénommé Sieur Laleu, lui aimant la solitude, choisit cet endroit pour y construire un "boucan" (cabane) pour un "garde-magasin" écrit-on (source archives).

Ce n’est qu’en 1776 écrit-on encore que cette localité prendra le nom de Saint-Leu, mais tout en faisant partie de Saint-Paul jusqu’en 1777. Alors que la création de la vommune se fit en 1790. Et, c’est un certain Gilles Dennemont qui occupera le fauteuil du premier maire de Saint-Leu, malgré d’une petite période (3ans) 1814 à 1817, puisque la commune a dû repasser momentanément sous le joug de Saint-Paul.

À noter que le gouverneur de l’époque vers 1720, attribua à certain Sieur ce Laleu, cinq concessions de terrain, sur plus de 14.000 Ha pour développer les cultures coton, café voire maïs... qui étaient les plus propices dans cette zone fertile dont une partie de l’année arrosée par des pluies et de l'autre par des périodes de forte sécheresse.

À cet endroit, la terre était excellente pour que des nouvelles cultures soient prônées par la Compagnie. C’est ainsi que des plantations de café, ainsi que du coton furent entreprises. La Compagnie de la marine décida de suite d'établir à ce lieu, des bâtiments pour stocker café, coton et autres marchandises (bâtiments encore visibles du côté de la Mairie).

On raconte aussi que lors de l’arrivée du premier maire de Saint-Leu Gilles Dennemont en 1790, que la principale difficulté de quelques centaines habitants vivant sur la commune était le problème de l’eau. C'est ainsi dit-on que des "mâts de choca" servaient pour la canalisation d'eau à l'époque.

C’est ainsi, que le maire Dennemont trouva la solution, fit capter l’eau dans une source à la ravine du Cap, pour la ramener jusqu’à la ville, à l’aide des " mâts de choca " (Kadère mot créole) ou des troncs de palmistes ou bambous ayant servi de canalisation..... Malgré des améliorations survenues au fil des années, la commune de Saint-Leu souffrait toujours crucialement d'un grand manque d'eau. Ce problème a été une priorité absolue en 1983 lors de l'arrivée du maire Mario Hoarau, des travaux parachevées par la suite avec Jean Luc Poudroux en 1989, Thierry Robert et enfin Bruno Domen avec la station de potabilisation de Maduran inaugurée récemment.

Mais avant, un événement extraordinaire marquera historiquement la commune et La Réunion avec l'élection d'une première femme à la tête de commune. C'est ainsi qu'en 1965, il y a 60 ans que Marie-Thérèse de Chateauvieux devenait la première femme maire à la tête de la commune de Saint-Leu, elle est aussi la première femme conseillère générale de La Réunion en 1970.

Après 235 ans, nous ne pouvons qu'être fiers collectivement de tous ces maires qui se sont succèdés de cette commune de l'Ouest depuis 1790. Une occasion pour nous tous de mesurer le chemin parcouru. Car si cet anniversaire représente les 235 ans de la commune de Saint-Leu. Il s'agit aussi d'honorer une pionnière, la première femme de La Réunion de l'époque il y a 60 ans, qui fut maire et conseillère départementale en la personne de Marie-Thérèse de Chateauvieux dite "Mam'Zelle".



Jean Claude Comorassamy.