Satisfaction après la nomination de Michel Barnier

Le Président de la République, a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre. C'est avec satisfaction que nous accueillons cette nomination. Michel Barnier incarne depuis des décennies une vision forte et équilibrée de la politique, fondée sur les valeurs républicaines et sociales (Photo www.imazpress.com)

Michel Barnier a commencé son engagement politique à l’âge de 14 ans dans sa région natale, depuis, il a gravi les échelons de la vie publique, fort de plusieurs décennies de service public, il incarne l’un des acteurs majeurs de la scène politique française et européenne.

Ancien ministre, négociateur en chef pour l’Union européenne lors des discussions sur le Brexit, ardent défenseur du projet européen, il incarne la stabilité, la compétence et l’engagement.

Michel Barnier a toujours considéré que l’Europe représente une chance pour la France, en témoigne sa propre déclaration : "L’Europe est une force qui permet à la France de peser davantage dans le monde. C’est ensemble que nous faisons face aux grands défis."

Profondément marqué par l’héritage du général de Gaulle, membre des principaux partis gaullistes UJP, UDR, RPR, UMP, et LR, Michel Barnier porte en lui l’idée d’une France souveraine, forte et respectée dans le monde, capable de collaborer avec ses partenaires pour faire face aux grands défis internationaux.

L’esprit gaulliste, qu’il incarne, repose sur cette vision d’une France indépendante mais engagée, qui trouve dans l’Europe une force et un levier d’action.

Sa nomination au poste de Premier Ministre est un choix de stabilité et de compétence où l’unité, la souveraineté et la coopération européenne seront au cœur de l’action gouvernementale. Sous la conduite de Michel Barnier, la France marque son profond attachement aux valeurs républicaines et européennes.

Michel Fontaine

Président LR de La Réunion