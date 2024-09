Semaine du développement durable : faire de la transition écologique et sociale le moteur du mandat municipal

Le 18 septembre marque l’ouverture de la semaine européenne du développement durable. Ce rendez-vous international incite nos gouvernants à prendre des actions courageuses et radicales pour répondre à la fois au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et à l’explosion de la pauvreté.

Malheureusement, nous subissons quotidiennement des décisions qui ne sont pas à la hauteur de l’attente des habitants du chef-lieu et de La Réunion. En effet, nous cessons de voir des pans entiers de notre nature réunionnaise fragile engloutis sous le béton et le bitume pour tenter de résorber les crises réunionnaises multiples (déchets, mobilité, logement…)

Il est l’heure d’enclencher une vraie transition écologique et sociale qui aura comme marqueurs le courage, la radicalité et l’optimisme. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir nos gramounes, nos parents, nos frères, nos sœurs et nos ami.es à vivre sur une île qui n’aura plus de marge de manœuvre dans le futur.

Avec la voix citoyenne – La Réunion, nous construisons pas à pas avec les forces vives du territoire autre chemin pour garantir la paix et l’épanouissement de chacun d’entre nous maintenant et demain ici.

C’est pour cette raison que dès 2026, avec notre future majorité à Saint-Denis, nous ferons de la transition écologique et sociale heureuse le moteur du mandat municipal. Elle sera la commune qui montrera l’exemple !

Pourquoi ? Tout simplement pour préserver la qualité de vie et la santé des Dionysiens ; pour valoriser les atouts et l’identité de la commune et pour créer les nouvelles opportunités de la capitale des outre-mer français ouverte sur l’Océan Indien.

Comment ? Une feuille de route simple, efficace et partagée par tous. Elle permettra de donner une vraie place à la nature dans la commune en refusant l’urbanisation des terres. Elle offrira des opportunités pour les acteurs de l’économie circulaire en développant le tri et le réemploi. Elle accompagnera la stratégie 0 pollution à l’échelle de la commune pour préserver les sols et l’eau des habitants de Saint-Denis. Elle donnera une place centrale à l’agriculture et à l’alimentation de nos petits Dionysiens. Elle fera de la coopération et de l’entraide les clés de la réussite de notre commune. Elle nourrira la démocratie au sein des quartiers dionysiens avec de vraies instances de pouvoir confiées aux habitants éclairés. Elle positionnera Saint-Denis dans une intercommunalité stimulante et pionnière en matière de fabrique des transitions.

Dès à présent, pour 2026 et pour les décennies qui suivent, nous serons courageux !