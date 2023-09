Sénatoriales : construire de façon responsable et éthique aujourd’hui La Réunion de demain

"Le Meilleur pour La Réunion" est le nom de notre liste présentée aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. C’est notre ambition pour La Réunion et notre idéal réaliste pour les citoyens de notre île et de notre pays. Notre liste, composée d’élu(e)s et de citoyen(ne)s engagé(e)s, est née d’une volonté commune de défendre des principes essentiels pour construire de façon responsable et éthique aujourd’hui La Réunion de demain, face aux défis à relever et à l'immobilisme à combattre.

Alliant compétences et détermination, notre liste est déjà soutenue par les partis et mouvements citoyens

"Croire et Oser", "Vivre La Réunion", "Plein Horizon", "Rassemblement Démocrate Réunionnais", "Ensemble agissons pour demain" et "L’Énergie Citoyenne en action".

Notre Liste "LE MEILLEUR POUR LA REUNION" est composée de :

-Florence CHANE-TUNE, avocate au barreau de Saint-Denis, citoyenne engagée politiquement

-Jeannot LEBON, cadre d'entreprise, vice-président de la CAsud, président de l'OTI Sud, conseiller municipal à Saint- Joseph

-Isaline TRONC, cadre au CHU de La Réunion, 2ème adjointe au maire à L’Étang-Salé, conseillère communautaire à la Civis, juriste pour une fédération syndicale

-Frédéric AZOR, professeur de technologie, conseiller municipal à la Plaine des Palmistes

-Sylvie AGATHE, infirmière libérale, citoyenne engagée politiquement à Saint-Louis

-Olivier DUGAIN, chef d’entreprise dans le BTP génie électrique, conseiller municipal à Sainte Suzanne

Depuis 2018, le service public est de plus en plus effrité, illisible : tant pour les élus que pour les administrés.

Qui s’occupe du foncier, des déclassements, de l’installation des entreprises ? Qui pour la gestion de l’eau ? Qui pour le transport ? Qui pour les déchets ? Une seule réponse : transfert de compétences ! Souvent sans le portefeuille, les fonds qui vont avec…

A l’heure où l’on attaque le domicile des élus, s’engager en politique relève du sacerdoce, tout comme de la prise de risque.

En un mot, Responsabilité pour les uns (les élus), incompréhension pour les autres (la population). A la clé, crise de confiance, de sens, et de la démocratie représentative de notre Ve République.

Rendre à chaque élu des collectivités locales, désigné démocratiquement pour défendre les intérêts des citoyens, leur pouvoir de proposition & de décision, leur respect et leur liberté d’agir, est essentiel.

Notre Liste "LE MEILLEUR POUR LA REUNION", s’engage à :

- La meilleure transparence et la concertation dans l’exercice de nos missions de sénateurs

- La meilleure protection des intérêts des collectivités et des citoyens de La Réunion

- Le meilleur respect des droits des élus de proximité et des spécificités réunionnaises

- La meilleure évolution pour notre île en faveur de toute la population réunionnaise

- La meilleure garantie de la souveraineté des élus, tous élus démocratiquement par les citoyens.

A part le mandat, les avantages, la retraite dorée, qu’est-ce-qui se joue au fond dans cette élection sénatoriale ?

- A la gauche délitée de l’hémicycle, le « bon baiser » de Fort-de-France qui voudrait réactiver un débat qui n’a plus lieu : l’autonomie sur papier ;

- A la droite démagnétisée de l’hémicycle, le statut quo du statut institutionnel de nos départements.

Le débat politique Réunionnais se situe t-il vraiment aujourd'hui sur l'autonomie de l'île quand l’article 73 de la Constitution permet déjà l'adaptation des lois ou plutôt dans une autre organisation des micro-régions ?

La fusion des intercommunalités, l’affaiblissement des Mairies par les aires agglomérées, la redistribution des grandes compétences (comme l’agriculture à la Région, après révision du SAR), sur fond d’augmentation des taxes (TEOM, GEMAPI, CFE), du courant, de l’eau, de l’alimentation : un horizon à « gueule de chien… » disait encore le poète Réunionnais dans les années 70.

Nous proposons ainsi aux grands électeurs, citoyens élus démocratiquement, de se rassembler pour agir ensemble, de façon concrète, dès aujourd’hui, pour construire un horizon serein pour demain et ainsi Croire et Oser Vivre La Réunion !

Revisitons la formule de Saint Just : un seul souhait, "QUE LE MEILLEUR POUR LA RÉUNION !"