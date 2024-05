Signature in extremis d’un accord de performance collective

La section Air Austral du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL Air Austral), très inquiet pour l’avenir de la Compagnie Air Austral et pour les emplois pilotes à la Réunion, a pris ses responsabilités et vient de signer un Accord de Performance collective après une série de réunions de négociations compliquées et avec de multiples rebondissements de la part de la Direction ou de ses conseillers extérieurs (Photo d'ilustration rb/www.imazpress.com)

Début avril, la Direction d’Air Austral a présenté un projet d’accord de performance collective (APC) uniquement focalisé sur une réduction drastique de la masse salariale. De plus, la Direction souhaitait conclure cet APC au plus tard le 30 avril, date fixée par l’actionnaire privé (RUN Air) qui conditionnait sa recapitalisation de 5,5 millions d’euros, à la signature de cet APC.



Bien que réticents face à cet agenda trop court imposé par la Direction, les représentants SNPL ont néanmoins participé à l’ensemble des innombrables réunions de négociations, mais se sont retrouvés face à un mur, puisque la Direction ne semblait pas vouloir réellement, ni loyalement, négocier étant donné qu’elle a rejeté tous les compromis pourtant acceptés ou toutes les contre-propositions faites par les salariés, efforts consentis remplissant pourtant les demandes d’économies demandées.

À chaque concession faite par les pilotes, les exigences de la Direction n’ont fait que s’accroître, avec des demandes toujours supplémentaires !



Pour la pérennisation de l’entreprise et pour la sauvegarde des emplois réunionnais, le SNPL a cependant pris ses responsabilités en signant ce nouvel APC.

Bien que les pilotes Air Austral n’aient pas vu leur rémunération revalorisée depuis 2017, malgré une inflation galopante et une augmentation conséquente du coût de la vie à la Réunion, et qu’ils aient perdu énormément de pouvoir d’achat pour permettre à la compagnie de traverser la crise COVID, ils viennent à nouveau de consentir à un effort plus que significatif au travers de ce troisième accord, correspondant à une perte de 45 % de leur pouvoir d’achat de 2017 à 2026.

La conclusion de cet accord n’a été possible que grâce à l’intervention, en tant que médiateur, de la Préfecture de la Réunion, et de celle du représentant de l’actionnaire public, tant l’attitude de l’actionnariat privé et de ses conseillers occultes était incompréhensible et inacceptable !

Les conséquences d’une telle casse sociale auraient été considérables pour la Région de la Réunion, sans parler du rôle crucial d’Air Austral pour assurer la continuité territoriale de l’île.

Le SNPL Air Austral remercie la Préfecture, la Région et l’Etat d’avoir pris leur responsabilité, pour éviter cette catastrophe sociale et économique pour l’île de la Réunion.

SNPL Air Austral