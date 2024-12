Solidarité avec Mayotte et soutien au nouveau Gouvernement

Alors que notre île sœur de Mayotte traverse des moments tragiques après le passage dévastateur du cyclone Chido, je tiens à exprimer, au nom de notre parti, tout notre soutien et notre solidarité envers les Mahoraises et les Mahorais. L'hommage national rendu lors de ce deuil témoigne de la reconnaissance par l’ensemble de la Nation de la difficulté que traverse ce territoire ultramarin.

Il est de notre devoir de rester à leurs côtés pour accompagner la reconstruction et la renaissance de Mayotte, avec une détermination partagée et une action concertée.

Par ailleurs, je souhaite féliciter le nouveau Gouvernement pour sa composition exemplaire. L’unité et la diversité politique qui s’en dégagent, rassemblant des figures de la droite, de la gauche et du centre, incarnent une volonté claire de réunir et d’avancer dans l'intérêt de nos concitoyennes et concitoyens. Dans une période où les extrêmes s’illustrent trop souvent par des discours polarisants et des affrontements stériles, il est temps de revenir à l’essentiel : travailler pour répondre aux attentes des Françaises et des Français.

Chaque représentant du peuple a été mandaté pour œuvrer dans l’intérêt général, et ce nouveau gouvernement est une opportunité de prouver que le consensus et les compromis peuvent réellement faire avancer notre pays.

Je me réjouis également de la présence de treize ministres issus de notre famille politique Renaissance, dont deux Ministres d’Etat. Cette nomination renforcera notre capacité à porter haut les sujets qui touchent directement nos territoires ultramarins et à travailler de concert avec nos représentants pour offrir des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les Réunionnaises et les Réunionnais.

Enfin, je salue particulièrement la volonté du Premier Ministre de placer les Outre-Mer au cœur de la politique gouvernementale en nommant, pour la première fois, un Ministre d’Etat en charge des Outre-Mer. C’est un signal fort, témoignant de l’engagement à prendre à bras-le-corps les enjeux de nos territoires. Il était temps d’agir et de reconnaître pleinement la place des Outre-Mer dans la construction de notre avenir commun. Je suis heureuse que ce message ait été entendu et qu’il trouve une concrétisation aujourd’hui.

Je reste pleinement engagée pour poursuivre cette dynamique et continuer à porter la voix des ultramarins au sein de notre parti et de la majorité présidentielle.

En cette veille de Noël, je tiens à adresser mes pensées les plus sincères aux habitants de Mayotte, aux Réunionnaises et Réunionnais, ainsi qu'à l’ensemble de nos concitoyens. Que cette période de fêtes soit pour chacun un moment de paix, de partage et de solidarité.

Ramata Touré

Conseillère nationale Renaissance