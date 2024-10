Soutien à l’aventure de Fabrice Huré sur le Grand Raid

Fabrice Huré prendra le départ du prochain Grand Raid le 17 octobre à Saint-Pierre. Passionné de trail, sportif aguerri, le Breton de 48 ans est atteint d’insuffisance rénale depuis l’âge de 18 ans. Depuis 1997, il effectue des séances d’hémodialyse longue, trois nuits par semaine, pour pallier les fonctions de ses reins. En 2017, il avait participé au Trail de bourbon (112km/6700d+) et en avait fait un film intitulé « La montagne dans le Sang ».

Sept ans plus tard, le coureur s’attaque à "la Diagonale de ses rêves" au profit d’un projet de recherche.

"A travers cette aventure, je voudrais porter un souffle d’espoir pour les patients dialysés et hyperimmunisés qui sont en attente d’une greffe depuis très longtemps. Par le biais d’une cagnotte solidaire, ma course permettra ainsi de contribuer à un projet de recherche ambitieux mais tellement nécessaire pour la prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale", explique Fabrice Huré, très engagé au niveau national pour porter la voix des usagers et promouvoir l’accès à la pratique de l’activité physique adaptée.

Pour cette édition 2024 du Grand Raid, Fabrice Huré est soutenu par l’Aurar et son fonds de dotation Philancia. Il sera pris en charge par les équipes de soins de l’Aurar pour ses séances d’hémodialyse avant et après la course. Sur le terrain, il pourra compter sur le soutien d’une trentaine de bénévoles qui seront mobilisés sur les différents points d’assistance du parcours de la Diagonale des fous.

A l’initiative de l’Aurar et du Rotary Club Hermitage lagon, Fabrice Huré animera une conférence, le mardi 15 octobre, à Saint-Gilles (espace Adenium), à 18 heures, pour évoquer "le cercle vertueux de l’activité physique adaptée dans le cadre d’une maladie chronique".