Soutien au JIR

Le JIR est une institution réunionnaise fondée depuis plus de 70 ans. Comme chaque lecteur, j’avais plaisir d’ouvrir ce journal, tous les matins. Aujourd’hui, avec l’arrêt de la publication papier du JIR, c’est le monde du journalisme à La Réunion qui est ébranlée. (Photo Bachil Valy photo RB imazpress )

Je ne peux que regretter cette situation et j’espère que les décideurs entendront raison afin de permettre aux Réunionnais de feuilleter à nouveau leur journal.



J’encourage également les employés dans ces moments d’incertitudes, et je suis de tout cœur avec vous toutes et tous.



Avec tout mon soutien,



Bachil Valy – Maire de l’Entre-Deux