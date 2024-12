Soutien et solidarité à la population mahoraise suite au passage du cyclone Chido

En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), je tiens à faire part de mon soutien total et de mon entière solidarité à la population mahoraise suite au passage du cyclone Chido et ses dramatiques conséquences pour l’archipel (Photo : www.imazpress.com)

J'ai, dès hier dimanche, adressé un courrier en ce sens à mon collègue Madi Madi Souf, Président de l'Association des Maires de Mayotte.

C'est dans l'angoisse et avec la plus grande inquiétude que j'ai suivi les événements durant la journée du samedi 14 décembre, notamment grâce aux informations que ce dernier pouvait me communiquer en temps réel.

La puissance du phénomène subi par nos compatriotes mahorais a provoqué un vif effroi auprès de l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous savons ce qu'implique d'être frappé par un cyclone et compatissons à leurs souffrances.

Je sais également que la communauté mahoraise installée à La Réunion est très touchée par ce drame. Nous serons à ses côtés pour lui permettre de surmonter cette terrible épreuve.

Malheureusement, le bilan humain s'annonce lourd et les dégâts matériels immenses. C'est pourquoi mes collègues maires de La Réunion et moi-même sommes prêts à apporter toute l'aide en notre pouvoir pour permettre aux Mahorais de panser leurs plaies et reconstruire l'archipel.

Face à la détresse des familles mahoraises et à l’urgence sanitaire, il est nécessaire de pouvoir coordonner efficacement notre aide et notre soutien sur la base d’un recensement exhaustif des besoins en lien avec l’Etat Major de Zone.

Cette grave catastrophe est aussi l’opportunité de montrer l'unité de nos territoires indo- océaniques. J'y œuvrerai avec cœur et conviction.

Serge Hoareau