Le 30 juin 2024, les électeurs de la 7ème circonscription se sont exprimés et nous ont donné un peu plus de 11 000 voix. Je remercie toutes les femmes et les hommes qui se sont déplacés pour ces élections législatives. Nous faisons de bons scores dans les communes de Saint-Paul, de Saint-Louis, de l’Étang Salé et des Avirons. (Photo photo RB imazpress)

Nous arrivons en tête dans les communes de Trois bassins et Saint-Leu. Je remercie du fond du cœur les Saint Leusiens pour leur confiance renouvelée à chaque élection et leur donne rendez-vous en 2026.

Ces législatives ont exprimé un besoin profond de changement que je comprends, que je respecte et que j’ai entendu durant toute la campagne. Les difficultés de la vie quotidienne sont immenses, il sera du devoir du futur député d’y répondre avec force.

Concernant les consignes de vote. Je ne suis pas le propriétaire des voix des électeurs m’ayant fait confiance au premier tour, et je laisse donc la liberté à tout un chacun de leur choix politique.

Je n’appelle pas à faire barrage car cette stratégie a démontré son inefficacité. Les électeurs doivent être libres dans notre démocratie.

Je souhaite que le futur député soit cet homme de changement nécessaire et réel auquel les Réunionnais aspirent avec raison.