Un appel à voter pour "défendre la République et la démocratie"

Au premier tour des élections, David Lorion et Emmanuelle Mussard n’ont malheureusement pas pu se qualifier pour la suite du scrutin. Nous tenons à remercier l’ensemble des électeurs qui leur ont apporté leur soutien (Photo : rb/www.imazpress.com)

Malgré nos efforts, cette courte campagne ne nous a pas permis de porter notre message d’unité. Celui-ci n’a pas été suffisamment entendu et compris.

Alors que se profile le second tour, il est de notre devoir de rappeler les valeurs fondamentales qui sont les nôtres et qui nous unissent : la défense de la République et de la démocratie.

C’est aussi la volonté de rassembler plutôt que de diviser, pour construire ensemble un avenir fondé sur le respect, la justice sociale et l’équité.

En ce moment décisif, nous en appelons à la responsabilité de chacune et chacun d’entre vous. L’avenir et le destin de notre nation sont entre vos mains.

Nous vous invitons à faire votre devoir de citoyen et d’aller exprimer votre choix ce dimanche 7 juillet.

Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont soutenu et vive la démocratie.

David Lorion,

Emmanuelle Mussard,

Serge Hoareau,

Michel Fontaine.