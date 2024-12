Un gouvernement par défaut ?

A l’heure des fêtes de fin d’année où l’on devrait passer un bon moment en famille et profiter, nous sommes dans la peine et la sidération en premier lieu pour nos amis mahorais qui sont dans une situation dramatique. Je voudrais apporter toute mon admiration dans la résilience que fait preuve la population mahoraise. On peut comprendre assez facilement que nous sommes des Français de seconde zone à la vue de cette gestion de crise.

A la nomination des différents ministres, quelle a été la surprise de voir un retour aux affaires de certains ministres dont celui des outre mer...

"Un riz chauffé qui a tourné", on va essayer de nous faire avaler ça!!! C’est méprisant de voir ce genre de situation.

Ils n’ont pas pu trouver mieux pour nous? Un ancien ministre que personne ne veut, qui n’a même pas été capable avec la machine présidentielle en 2022 de gagner les élections législatives et que les espagnols ne veulent pas également! Voilà ce qu’on mérite !

Pour rappel, certaines personnalités locales, ont soutenu à la primaire citoyenne en 2017 ce ministre, espérons qu’il aura une écoute attentive pour notre île de l’océan Indien.

Cette année 2024, quatre gouvernements se sont succédés, heureusement que nous sommes en fin d’année ! Cette instabilité politique ne permet pas d’avoir une ligne directrice claire pour notre pays et notre île.

On peut constater également que nos parlementaires ne sont pas assez influents pour faire nommer des ultramarins au Ministère des outre mers, qui subissent le coût élevé de la vie.

Nous devons garder l’espoir que 2025 soit une année plus sereine pour notre population.

Ludovic Sautron

Citoyen Écologiste

Nou lé kapab