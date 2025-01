Hommage suite au décès du docteur Kichenin

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse profonde que j'ai appris le décès du docteur Christophe Kichenin, que j'ai côtoyé au sein des instances et à titre personnel à l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR). (Photo : www.imazpress.com)

Figure emblématique de l'hôpital, longtemps membre et président du conseil d'administration, et président de la commission paritaire de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR), à côté, entre autres, de Cyrille Melchior, Jean-Luc Poudroux, Karl Belon, Gérald Incana, des syndicats et des médecins, qui je m'incline à la perte d'un grand bâtisseur, visionnaire d'exception dans le monde de la santé.

Reconnu aussi pour sa hauteur de vue, sa curiosité intellectuelle et son audace à faire avancer la psychiatrie en santé mentale et défendre le personnel en commission paritaire locale avec les partenaires sociaux, que je lui rends hommage pour son dévouement au service de la psychiatrie.

En lui rendant hommage, j'honore bien plus qu’un très grand personnage, un homme extrêmement attachant et bienveillant. Je salue un homme qui a incarné l’excellence, la générosité et l’engagement. Sa disparition crée un vide immense au sein du monde de la santé.

Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et amis dans cette douloureuse épreuve. Natrouv' pli loin dalon.

Jean Claude Comorassamy