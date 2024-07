Une occasion politique manquée

Les élections européennes et celles des législatives anticipées ont secoué notre Nation. Et cela, au point de la jeter dans des incertitudes et des craintes quant à son avenir institutionnel et celui de la gouvernance du pays (Photo : www.imazpress.com)

Nous connaissons tous la situation de la France et celle de notre terre réunionnaise. Dans de telles conditions de crises sociale, économique, identitaire, la grande majorité de nos concitoyens s’interroge :

- Comment trouver un emploi ;

- Comme accéder à un logement ;

- Comment trouver sa place dans la société ;

- Et comment jouer un rôle essentiel pour ses proches...

Il y a, dans ctte situation, tous les facteurs de dégradation des relations sociales. C’est le sens de la nécessité qu’un nouveau projet politique soit proposé à la Nation et, ici, à La Réunion par une gouvernance renouvelée.

Or, aucun groupe ne détenant la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, il importe de faire consensus et de cons(tuer un gouvernement de coalition autour d’un Premier ou d’une Première Ministre.

À l’initiative du Parti Communiste Français, Madame Huguette Bello a été pressentie pour être proposée au Président de La République qui, et si il en était d’accord, lui aurait éventuellement confier cette honorable charge.

Cependant, et devant les tergiversations, voire les oppositions, internes au Nouveau Front Populaire, qui ont fait polémique autour de sa personne la Présidente de Région a décliné l’offre du PCF.

Je ne peux que regretter cette décision, car à n’en pas douter, une personnalité réunionnaise occupant une telle fonction, n’aurait pu que bénéficier à l’Outremer tout entier. Elle aurait, fidèlement, porté la voix des ultramarins et fait en sorte que les politiques publiques nationales prennent mieux en compte les réalités de nos territoires dans leur diversité respective.

Il nous appartient, dès lors, de nous unir davantage, ici, pour mener à bien ce combat.

Olivier Hoarau

Président du Mouvement Ansanm