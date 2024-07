Une victoire de la démocratie

J’adresse mes félicitations républicaines à la députée saint-joséphoise Emeline K/BIDI dont le score ce soir dans la 4ème circonscription de La Réunion est sans appel.

Moi qui a été le 1er et le seul candidat à avoir sans l’once d’une hésitation pris mes responsabilités et immédiatement appelé au soir du 1er tour à un front républicain, j’observe avec satisfaction que les électeurs de la 4ème circonscription sont en très grande majorité des républicains responsables et des démocrates sincères !



Je note la double et lourde défaite de Michel FONTAINE qui, après avoir vu son éternel second et candidat David LORION perdre sans surprise au 1er tour, échoue lamentablement malgré tous ses vains efforts pour favoriser « en misouk » l’extrême-droite dans l’entre-deux tours …



Nul doute que la conseillère municipale de Saint-Joseph et députée réélue va désormais se consacrer pleinement au mandat national que la grande majorité des électeurs de la circonscription - y compris ceux de Saint-Pierre - lui ont à nouveau confié.

Son résultat l’oblige à honorer sa mission et s’investir corps et âme à l’Assemblée Nationale, sans dispersion possible.



Les Saint-Pierrois doivent eux désormais se préoccuper sérieusement de l’avenir de Saint-Pierre, une commune historiquement de Droite.



Imrhane Moullan

La Droite Alternative

Opposant citoyen à Saint-Pierre