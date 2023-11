Vandalisme dans les temples tamouls : "la liberté de culte est le socle de notre République"

Compte tenu de la multiplication du vandalisme subi récemment aussi bien dans un temple hindou, dans des caveau de familles tamoules et bien sur de la statue de Mahatma GANDHI, il est utile de faire une mise au point en tant que président de TAMIJ SANGAM.

Bien sûr les membres de notre mouvement dénoncent le comportement de ou des individus responsables de ces actes odieux.

Nous avons entière confiance à la Justice de notre pays pour afficher une grande sévérité.



Il va de soi que la richesse de la Réunion est dans sa diversité. Cette diversité est appelée à être de plus en visible dans notre société. Nous ne sommes plus à l'époque où la pratique de notre religion devait se faire en catimini. La liberté de culte est le socle de notre République.

C'est de la responsabilité des décideurs de continuer à tisser des liens entre les citoyens afin constamment de renforcer l'harmonie de notre société qui subit des mutations et des évolutions en phase avec les actualités internationales. C'est aussi le rôle de chaque citoyen réunionnais à continuer à promouvoir la connaissance de l'autre, à fraterniser constamment et préserver notre vivre ensemble.



Nous sommes à la veille du DIPAVALI fête de la Lumière. Que cette lumière éclaire nos consciences et comme disait Mahatma Gandhi dont on vient de saccager sa statue: " IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ÉTEINDRE LA LUMIÈRE DE L’AUTRE POUR QUE BRILLE LA NÔTRE"