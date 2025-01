Cité des Arts : par ici le programme 2025

C’est une programmation "foisonnante et plurielle" qu’a présenté l’équipe de la Cité des Arts, du Château Morange et du Banyan – Centre d’art contemporain, regroupés au sein de la Société publique locale (SPL) Territo’Arts. Avec près de 80 résidences de création et un programme de spectacles dense pour les 6 prochains mois, la Cité des Arts entend bien porter son nom. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

​C’est une présidente directrice générale tout sourire qui a lancé la conférence de presse de rentrée de la SPL Territo’Arts ce mardi 21 janvier 2025.

"L’an prochain, la Cité des Arts fêtera ses 10 ans. Sur cette période, on aura aidé avec nos résidences à la création de plus de 1 000 projets (80 cette année). L’établissement est désormais installé dans le paysage artistique réunionnais", estime Monique Orphé.

On se rappelle comment l’adjointe à la mairie de Saint Denis avait "recadré" l’an dernier Jean-Paul Virapoullé, après que ce dernier ait remis en cause l’utilité des institutions culturelles sur l’île, dans un interview. Monique Orphé lui avait offert un abonnement de 6 mois à la Cité des Arts.

Ce mardi, c’est une SPL Territo’Arts en plein développement qui a annoncé sa programmation jusqu’aux prochaines grandes vacances scolaires. D’une part, l’entrée au capital du Département de La Réunion (aux côtés de l’intercommunalité de la CINOR et des trois communes de Saint Denis, Sainte Marie et Sainte Suzanne) permet à la SPL d’élargir son périmètre d’action.

D’autre part, le Banyan – Centre d’art contemporain de la Cité des Arts vient de devenir la première structure ultramarine à intégrer les 58 centres d’art contemporain du réseau DCA-Association française de développement des centres d’art contemporain et projette désormais d’obtenir le label national CACIN.

- Une programmation riche et éclectique -

​La première nouveauté du calendrier sera inaugurée le 22 février prochain, avec le lancement de la Micro-Folie, un musée numérique mobile permettant de découvrir des trésors de grandes institutions culturelles françaises et internationales. Ce dispositif démarrera avec une programmation consacrée à la danse.

Mais la saison commence dès ce week-end - samedi 25 et dimanche 26 janvier - avec le festival culturel pour les enfants de moins de 6 ans, le désormais classique Baba Cité. Pour sa troisième édition, il accueille 30 propositions artistiques et attend 800 personnes, en plus des scolaires et des tournées dans les crèches.

Autres temps forts attendus : la 9ème édition de La Nuit de l’Impro… qui se déroulera sur 2 nuits en fait (vendredi 18 et samedi 19 avril) ; l’Otaku City Festival qui revient pour sa deuxième édition le 3 mai et attirera les mordus de jeux vidéo, de mangas, de K-pop ou encore de cosplay et enfin, le Faya Night, le rendez-vous de fin de saison où la Cité des Arts se transforme en boîte de nuit (vendredi 11 juillet).

​Dans une programmation à la fois riche et éclectique, on notera également l’apparition de nouveaux concepts. Tout d’abord, Mouvman, un "nouveau rendez-vous pour célébrer la vitalité et la diversité de la danse contemporaine Made in La Réunion", qui se déroulera du 11 au 22 février prochains. Juste après, le samedi 1er mars, la Cité des Arts se transformera en piste de roller géante pour la Roller Party sur des morceaux de funk et de soul !

Enfin, dans un genre musical très différent, la Run Tribute Night : des groupes de rock péï revisiteront les répertoires des monstres que sont System of a Down, Linkin Park et Rage Against the Machine. Il y en aura aussi pour les fans de marionnettes (notez la journée mondiale le 21 mars), les passionnés d’opéra (samedi 26 avril, avec la mezzo-soprano Maria Mirante et le pianiste Paul Beynet) et les mordus de "conférences imagées".

Impossible de présenter l’intégralité de la saison qui s’étend jusqu’en juillet : vous pouvez retrouver la programmation complète sur le site web de la Cité des Arts.



xl/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com