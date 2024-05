Expé festival : des chercheurs dans vos quartiers

Du samedi 18 au vendredi 24 mai 2024 se tient la 7e édition de l'Expé Festival un peu partout sur l'île. Des chercheurs de tous les horizons seront présents dans les musées, les médiathèques, les établissements scolaires et même sous les filaos pour échanger sur leurs recherches avec le public. Nous publions le communiqué de l'Université de La Réunion ci-dessous (Photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com)

Du samedi 18 au vendredi 24 mai 2024, une quarantaine de jeunes chercheur.e.s de La Réunion, de Bourgogne-Franche-Comté, des Pays de la Loire et même du Québec viennent à votre rencontre pour vous présenter leurs recherches et échanger avec vous.

Vous pourrez les rencontrer dans les musées, les médiathèques, sous les filaos, assis autour d’une table ou devant des objets… qui paraissent pourtant bien éloignés de leurs travaux.

Le samedi 18 mai, vous les trouverez dans l’après-midi à Saint-Leu, dans divers lieux. En soirée, ils vous proposeront une visite insolite ou des “speed-searching” à Stella Matutina et au musée du sel.

Le dimanche midi, ils s’installeront à l’Hermitage pour un apéro-recherche.

Du mardi 21 au vendredi 24, ils sillonneront l’île pour aller à la rencontre de collégiens et lycéens. Et s’arrêteront à la médiathèque Leconte de Lisle à Saint-Paul mercredi 22.

Ce festival, 7e du genre, est copiloté par l’Université de La Réunion et l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du dispositif “Sciences avec et pour la société” (SAPS). Il est organisé par le service de médiation scientifique de l’Université de La Réunion, avec l’appui de la Mission culture scientifique de l’Université de Bourgogne et d’Elise Cellier-Holzem, médiatrice scientifique indépendante.

A ces organisateurs, s’ajoutent les équipes du service Sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté, du Pôle culture scientifique de l’Université du Mans et de l’Expérimentarium de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui co-animeront les différentes activités.

L'entrée est gratuite, accessible à partir de 10 ans.