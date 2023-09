La nouvelle saison culturelle bat son plein partout dans l’île

Du Nord au Sud en passant par l’Ouest et l’Est, c’est parti pour six mois de folie qui démarrent sous de très bons auspices. Difficile de citer tous les grands événements de la programmation mais voici un petit aperçu de ce qui vous attend aux quatre coins de l’île pour mener 2023 à son terme… (Photo sly/www.imazpress.com)

- Plein Sud -

Un florilège de spectacles intergénérationnels "foisonnante, variée et éclectique", c'est ainsi que l’équipe du Théâtre des Sables a voulu la saison de ce second semestre où s’émerveiller, s’émouvoir et partager constituent le triptyque synergique cultivant le mieux vivre-ensemble et l'épanouissement. Le tout avec un florilège de spectacles intergénérationnels, soigneusement sélectionnés pour leurs qualités scéniques et artistiques, permettant à chacun de s’y retrouver, selon ses aspirations et ses goûts.

Daniel Garcia et Natty Dead ont d’ores et déjà ouvert la saison en août, puis de septembre à décembre, ce sont pêle-mêle Desplas & Jozéfinn, Vincent Fontano, Olivier Kerveguen Ourio, Compagnie Fénomènn, Ligue d’improvisation réunionnaise, Michou, festival du film court de Saint-Pierre ou encore Nicole Dambreville… Une liste non-exhaustive qui place cette nouvelle saison sous le signe de la convivialité et de l'émotion.



Au théâtre Luc Donat, ce sont Dominique Barret, Aurus, Nicole Dambreville, Eric Lauret, Médérice, Aurus entre autres pour la partie artistes locaux, et de grands noms de la scène nationale tels Élodie Poux, Axel Bauer, Madame Fraize, Olivier De Benoist ou encore Lynda Lemay et Bernard Lavillier qui vous régaleront… Autre temps fort avec les feux de l’Humour fin septembre où La Réunion deviendra la capitale de l’humour, avec une programmation éclectique où tous les styles seront représentés (Djimo, Tareek, Charly Nyobé, Titi le Comik, Brice Lire, Mika’H). Bref, la scène sudiste met comme toujours les petits plats dans les grands avec de quoi satisfaire tous les goûts.



On n’oublie pas non plus le Kerveguen et la salle Lucet Langenier ! Avec Soul Nativez - D-Lisha qui ont ouvert le bal le 1er septembre (duo sud-africain largement reconnu dans le milieu amapiano) puis Dowdelin Simarron le 29 septembre (mélangé de jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises), la puissance du maloya chanté en malgache et en créole de Votia le 6 octobre, le charisme de Ziskakan le 27 octobre, la belle rappeuse KT Gorique le 3 novembre, ou encore le spectacle survitaminé, jazzy et groovy de Thomas Faure accompagné d’une vingtaine de musiciens du Jazz Club de La Réunion sous la baguette du pianiste et directeur artistique Jérôme Vaccari…

Et pour finir 2023 en apothéose, en dansant, chantant et célébrer ensemble la vie, un concert hommage à Jacob Devarieux, l’un des pionniers du zouk et membre du groupe emblématique Kassav, le 9 décembre sur la plage Salahin et qui promet une soirée inoubliable où la musique et l'amour pour cet artiste exceptionnel seront à l'honneur.



- Complètement à l’Ouest -

Après un premier semestre riche en émotions, Lespas poursuit sur sa lancée de « rendre accessible ce besoin de nous retrouver pour retisser des liens, croiser des cultures et des générations pour rêver, rire et émouvoir dans la gaieté et braver l’aboulie qui hante notre société », dixit Suzelle Boucher, présidente de Lespas. Les Francofolies de La Réunion ouvrent les réjouissances du 5 au 10 septembre, puis cap sur le festival Le temps des femmes (septembre), l’incontournable festival Tam Tam (octobre), la 5e édition de la Nuit des musiques expérimentales (octobre), de la danse, des concerts, des projections, du théâtre en novembre, et gros temps fort en décembre avec le festival Kromali-Réunion Métis début décembre.

Mais aussi de l’humour avec Johny Guichard (19 septembre), des intermèdes nature avec la 5e édition des Nuits du film de nature de La Réunion en novembre, et des expos (Nicoletta B., Bébêtes et Territoire Bis)…



Côté Kabardock, là encore une programmation éclectique : maloya, chanson, rap, rock, electro... tous les goûts sont au Kabardock toujours en travaux. Mais pas de panique, l’équipe peut compter sus ses amis et partenaires du Théâtre sous les arbres, du K, du Séchoir ou encore de La Friche. Au programme : Loran Dalo Project le 16 septembre, Ann O’Aro Quartet le 22 septembre, Dowdelin le 30 septembre, Loryzine & Mannyok le 7 octobre, La Rue Kétanou les 13 et 14 octobre, Saodaj le 10 novembre, Tikok Vellaye le 25 novembre et Jobarteh le 15 décembre…

- Cap au Nord -

De septembre à décembre, au Théâtre du Grand Marché et à la Fabrik, théâtre d’Ici & d’Ailleurs, classique au présent, music-hall, cirque, et de nombreuses créations ponctueront ce second semestre de moments particulièrement savoureux ! Et ça a démarré fort le 1er septembre avec la soirée Padport Sèzon au Théâtre du Grand Marché où Luc Rosello et son équipe ont effectué un tour d’horizon des spectacles et créations à venir. En Acte(s)#3 de la compagnie Kisa Mi Lé (9 septembre), de l’humour avec J’ai des doutes de François Morel (le 14 septembre), L’île des esclaves de Marivaux et mis en scène par Luc Rosello himself (29 septembre), Goulapia de la Konpani Ibao (7 novembre) et pour conclure en beauté, En Acte(s)#4 (23 novembre) et un bon Takaz Sèzon le 10 décembre.



- À l’Est toute… -

Le Bisik i rouv la port’ pour un semestre exubérant qui a démarré fort le 2 septembre avec (K)ozé, la traditionnelle scène ouverte de la scène de l’Est… Les 8, 9 et 10 septembre place à la première édition du Festival An Kaskad organisé avec le Théâtre Les Bambous et le Contrat de Ville, qui déferlera sur les quartiers de Labourdonnais et de Bras-Fusil, à la Salle Gramoun Lélé et au Bisik.

Puis bien d’autres surprises à découvrir dans une programmation riche de sens et de talents et toujours éclectique et enlevée comme Lou / JF Gang, le 22 septembre ; Marcia Higelin le 30 septembre ; Olivier Ker Ourio Quintet aux Bambous le 8 octobre ; Steel Alive / Roots Zombie le 17 novembre ou encore Sin-Benwa all stars à la Salle Gramoun Lélé le 9 décembre et Kolia RIC Tour / Devi Reed le 15 décembre. À noter le report du concert des 50 ans de carrière de Michou (avec Henri-Claude et Marie-Armande Moutou, Emmanuelle Ivara, Lucie…), prévu initialement le 16 septembre et reprogrammé le 9 décembre, à 19 heures, toujours à la Salle Gramoun Lélé.



