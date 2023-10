Le Bisik : "authenticité et fraîcheur" avec Marcia Higelin

Ce samedi soir 30 septembre, Marcia Higelin était en concert au Bisik pour présenter son premier EP "Prince de plomb". L’ouverture des portes a été assurée dès 19h avec Joan’r aux platines. Nous publions le communiqué de presse (Photo Le Bisik)

À 20h30, devant plus de 120 spectateurs, le concert démarre avec un solo du virtuose Lucas Maminiaina Raharitianasoa, rencontré il y a deux ans par Marcia qu’il accompagne pour ce concert piano voix qui a tenu toutes ses promesses.

Assise en bord de scène parmi son public, Marcia démarre le concert et contemple comme nous Lucas avant de faire résonner sa voix sans micro. Dès l’intro, on découvre l’univers de Marcia, sa franchise et son intense douceur, un chaleureux avant-goût de la rencontre de deux mondes qui s’épousent à travers cette forme piano-voix.

La jeune femme invite le public à s’asseoir pour profiter plus confortablement à son récital unique qui touche et captive. Une configuration de la salle du Bisik inattendue qui créé un cocon de douceur et de complicité avec l’artiste… Tantôt dragon, tigre et loup, Marcia est belle en scène, belle comme à la ville et quand elle sourit, le public sourit aussi… Elle aime tellement la vie.

Toujours avec un humour inimitable elle dialogue avec son public qu’elle n’hésite d’ailleurs jamais à rejoindre pour le faire chanter ou profiter de sa présence, y compris pour ceux qui sont restés koté jardin et profite du concert en vidéoprojection. Elle capte l’attention de tous et du blues au fado en passant par le jazz vocal, l’artiste chante sa singularité, son audace, sa liberté. Elle nous livre ses déclarations d’amour et de désamour avec « Prince de Saba », ses tempêtes et questions avec « Post Partum bb ».

Elle chante avec malice « 48h » rendant hommage à tous ces hommes qui boudent. « Le boudin c’est universel chez les hommes » ajoute Marcia, très fière de souligner que beaucoup de femmes de tous les âges reconnaitront leur compagnon dans ses paroles.

- La salle intimiste du Bisik transformée en écrin musical -



Elle nous transperce avec sa sublime voix qui reprend la chanson écrite en ivoirien « Saya » de Tiken Jah Fakoly, qui parle de la mort et de combien nous sommes égaux face à elle. Le décalage entre son humour, sa voix, ses textes et le piano donnent un cocktail effervescent palpitant qui a réjoui le public ravit de chanter « tik tok va me tuer » avec Marcia, refrein de sa chanson « Tiki toki » inspirée des réseaux sociaux.

La salle intimiste du Bisik est un écrin idéal pour accueillir ce concert où les traversées sensibles se font avec une fraîcheur authentique, complicité et à cœur ouvert.

Une dernière vague d’émotion et il est temps de quitter une artiste accessible et généreuse qui multiplie les selfies avec les spectateurs et prend plaisir à discuter avec chacun.

Un concert incroyable rendu possible grâce au partenariat avec le théâtre Les Bambous, Léspas culturel Leconte de Lisle et le théâtre des Sables qui s’est poursuivi par un after enflammé.

Un set unique du dj Joan'r, résident au Bisik, qui a poursuivi la soirée avec frénésie et plus d'une playlist sur son contrôleur pour nous faire vibrer. C'est en début de soirée avant chaque concert qu'il a l'habitude de nous faire danser. Pour cette occasion il nous a préparé de quoi nous entraîner dans la danse avec de l'afro electronic dance music, du latino house, de la trap, du brazilian bass, de la techno, de la dance et du guaracha.

Joan'r a ce talent particulier pour faire bouger à tous les âges et propose des set où les genres musicaux se rencontrent dans une explosion musicale.

Sur le dancefloor toutes les générations ont goûté à cette ambiance chaleureuse, les youyous résonnaient et saluaient avec entrain le jeune dj.

Ce samedi L'ilôt saveur, ses goûtus samoussas et autres fritures créoles et le Zantak avec ses fameux burgers étaient présents pour vous proposer de quoi vous restaurer tout au long de la soirée.



La semaine prochaine nous vous avons concocté un weekend musicalement très riche. Le vendredi 6 octobre, nous recevons deux formations qui font la part belle au jazz, au swing et à la chanson française avec Mano Gipsy Trio d’ici et Les idiots venus du sud-ouest de la France pour nous faire vibrer au rythmes de leurs chansons réalistes éraillés avec des bouts de rock dedans.

Le samedi 7 octobre, de 14h à 17h le réparali vous propose d'apprendre à réparer vos appareils électroniques avec les bénévoles d'Ekopratik. Dès 19h ce sera le (K)ozé, la scène ouverte à tous les talents et toutes les oralités (entrée libre et gratuite).

Enfin, le dimanche 8 octobre nous recevons avec un grand bonheur Olivier Ker Ourio en quintet au théâtre Les Bambous pour un concert jazz enraciné et immanquable.