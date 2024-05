Saint-Pierre : Pandakroo expose jusque fin mai à la galerie Very Yes  

Le concept artistique porté par Pandakroo décline des variations plastiques et esthétiques autour de cette figure centrale qu’est le panda. Mais pas que… Sa nouvelle exposition "Asobiba", inaugurée le 3 mai, est visible jusqu’à la fin du mois, à la galerie saint-pierroise Very Yes (photos DR).

Pour qui sait qui se cache derrière Aant, alias Pandakroo, estimez-vous chanceux car c’est un vrai privilège ! En effet, à l’instar de son homologue Jace, le street-artiste cultive avec brio l’art de la discrétion, appliquant à la lettre le célèbre adage "Pour vivre heureux, vivons caché".

Les illustrations et tableaux mettant en scène des pandas sous des formes graphiques variées que vous avez sans doute croisés au détour d’une rue, sur un mur, c’est lui !

En dessin, à la peinture, à l’encre, en collages ou en volume, l’enseignant en arts plastiques dont le talent n’est plus à démontrer, décline de manière prolifique son personnage à la force tranquille dans différentes formes, postures et mises en scènes, quels que soient les supports : toiles, papiers, cartons, stickers, planches de surf, de skate ou tout simplement dans la rue. Le trait est fin, le style épuré avec une précision millimétrée… Du grand art à découvrir jusqu’à la fin du mois au détour d’"Asobiba", sa deuxième exposition solo à la galerie Very Yes, et dont le vernissage a eu lieu le 3 mai.

En japonais, Asobiba signifie "Aire de jeux" et on ne compte pas leur nombre, tant elles sont légion au pays du Soleil levant où Pandakroo a séjourné en 2020. Quatre ans plus tard, bien inspiré, il nous invite à plonger dans un univers composé de jeux de formes, de formats, de couleurs et de techniques, tout au long de nouvelles séries d’une soixantaine de dessins, de peintures et de compositions de bois qui renvoient au célèbre jeu Tétris. Une volonté farouche de ne pas se cantonner uniquement à un seul style sans toutefois se "défaire" de son personnage fétiche.

"Je suis davantage connu pour ce que je fais dans la rue comme les cabanes avec le gros panda derrière son comptoir, même si j’essaie un peu de m’en détacher. La part abstraite dans mes toiles prend progressivement le pas au risque de déplaire à certains mais au moins ça me permet d’introduire quelque chose de plus déstructuré", précise Pandakroo par ailleurs en résidence à la Friche au Port pour travailler sur des grands formats qui seront restitués fin novembre.

"Mon activité principale c’est quand même l’exposition avec une démarche exploratoire plus poussée que celle de la rue qui demeure très BD et illustrations alors qu’en galerie ça va plus loin. J’ai ce luxe de pouvoir faire ce qui me plaît, sans aucune pression et en toute discrétion", conclut Aant qui exposera également en duo avec le graffeur Air1duc, début juin à Nout Kaz, à Paris.

Pour ceux qui auraient manqué le vernissage en compagnie de l’artiste, séance de rattrapage le 25 mai avec signature de reproductions et dédicaces. Une expo one-shot à ne pas manquer, et en plus c’est gratuit !



- La belle Pand’aventure…-

L’aventure Pandakroo débute en 1999 à Saint-Etienne de la rencontre entre Annt et Etc, et avec la création d’un fanzine de dessins intitulé "Panda". Le concept artistique porté aujourd’hui par Aant, décline des variations plastiques et esthétiques autour de la figure centrale du panda, en dessin, à la peinture, à l’encre, en collages ou en volume dans diverses formes, postures et mises en scènes et sur différents supports.

Vous remarquerez que les pandas ne bavardent pas, et pour cause, ils préfèrent s’économiser toute sorte de palabres sémantiques pour se concentrer sur l’action, ou guetter l’horizon rempli de promesses tardant à venir, appelant un ailleurs… Ils apparaissent comme autant d’alter-égos de l’artiste, ce génie-grand enfant s’inventant ses propres règles pour proposer de nouvelles manières, ludiques et résistantes, d’être au monde : dans l’équilibre, la poésie et la débrouille.



