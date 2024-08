Saint-Benoît : c'est l'heure de la rentrée culturelle au Bisik

C'est l'heure de la rentrée culturelle pour le Bisik. Le café culturel de Saint-Benoît reprend du service dès le samedi 31 août 2024, avec une programmation éclectique. Nous publions ci-dessous le programme du semestre à venir (Photo d'illustration Bisik)

• Ouverture de saison

Samedi 31 août au Bisik ouverture des portes 19h. Entrée libre et gratuite.

Le samedi 31 août, dès 19h, le Bisik i rouv baro et vous invite à un lancement de saison haut en couleurs qui accueillera de nouveaux talents et des artistes programmés au second semestre 2024 pour vous présenter ensemble cette nouvelle saison qui s’annonce flamboyante. Un rendez-vous émaillé de nombreuses surprises koté sèn et koté zardin… Réservez votre soirée vous ne serez pas déçus…



• Jad’ et les Dhal Tones en concert

Vendredi 13 septembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€

Le vendredi 13 septembre devrait nous porter bonheur, nous recevrons deux projets ambitieux qui revisitent les rythmes d’ici et d’ailleurs avec talent et virtuosité. Jad' et ses musiciens vous feront voyager à travers la World Music, le Maloya, le Reggae ou encore la Soul…

En deuxième partie de soirée Les Dhal Tones (Sami Pageaux Waro et Bino Waro tous deux fils de Danyel Waro ; Gilles Lauret, Damien Mandrin et Julien Grégoire) revisiteront les grands classiques des monuments de la musique traditionnelle réunionnaise en y ajoutant une pointe d'Électro, avec surtout une polyphonie unique qui marque les esprits.

Une soirée incroyable à ne manquer sous aucun prétexte le vendredi 13 septembre. Un zambrocal musical, fantasque et hautement addictif vivement recommandé.



• (K)ozé la scène ouverte du Bisik

Samedi 14 septembre au Bisik ouverture des portes 19h. Entrée libre et gratuite

Déli la lang, vien (K)ozé

Le samedi 14 septembre, la scène du Bisik est à vous ! C’est (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à toutes les oralités et tous les talents. Un moment qui vous est consacré, l’occasion de s’essayer à la scène, de crier, déclamer, chanter, dire, au son de votre voix ou de quelques instruments.

Venez apprécier, vous exprimer, partager un coup de cœur, de gueule, un fonnkèr, un son ou une chanson, devant le public généreux et bienveillant du Bisik dès 19h.

Artistes de l’est et d’ailleurs, pensez à vous inscrire (bertrand@bisik.re) et soyez les bienvenus ! A vous de jouer !



• Jeahy et Mamiso en concert

Vendredi 20 septembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€

Le vendredi 20 septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir Jeahy et Mamiso Groove au Bisik pour un spectacle haut en couleurs aux rythmes de la Grande Île. Une grande “Fety Gasy”, après le merveilleux concert d’Eusébia pour l’After Sakifo, qui promet à nouveau de beaux partages d’émotions à ne pas manquer !

• Maloya Jazz Xpercience et Tèr Laba en concert

Vendredi 27 septembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€



Le vendredi 27 septembre nous recevons en live, deux artistes exceptionnelles qui s'attèlent à “met an lèr” la musique réunionnaise.

Emy Potonié, à la tête de Maloya Jazz Xperience, et Valérie Chane Tef, qui vient nous proposer son nouveau projet “Tèr Laba”. Elles nous offrent leurs talents et partagent leurs univers remplis de sonorités douces et envoûtantes sur un fond de Jazz, de Maloya et de Séga.



• Pat’ Jaune en concert

Samedi 5 octobre à la Salle Gramoun Lélé ouverture des portes 19h. Tarif unique : 15€



Pat’ Jaune, groupe emblématique de La Réunion, nous honorera de sa présence le samedi 5 octobre à la Salle Gramoun Lélé après une très longue absence des scènes de l’Est de l’Île. Un concert organisé par le Bisik en partenariat avec la Région Réunion qui promet de nous conduire en Yabolie avec talent et humour pour notre plus grand plaisir.



• Frères Parish et Saroyé en concert

Vendredi 18 octobre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



C’est une véritable vague de révolution qui déferlera sur le Bisik le vendredi 18 octobre. Deux groupes à priori sans point commun qui se rejoignent pourtant au cœur de leurs différences et se battent pour faire entendre leurs voix grâce à leurs textes engagés et enragés mais également grâce à leur authenticité unique.

Tout d’abord les frères Parish, venus tout droit de Marseille, ils revisitent le Rap et nous le servent avec un grain de folie unique. Ensuite le groupe Saroyé qui réinvente le Maloya en s'alliant avec un genre musical issu d’Amérique latine, la Rumba Cubaine. Cette prise de risque se caractérise par des rythmes endiablés qui transportent le public vers des horizons jusque-là jamais empruntés. Le leader du groupe Luc Moindranzé, jeune bénédictin installé lot koté la mèr, nous proposera un Maloya chanté en créole ou en espagnol unique et captivant.



• After Électropicales : Camion Bazar en concert

Samedi 19 octobre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



C’est un Hors-Série Électropicales comme il y en a peu qui vous attend le samedi 19 octobre au Bisik avec pour la première fois un After du plus grand Festival Électro de l’océan Indien ! Au menu plein de surprises et bien-sûr Camion Bazar, duo basé à Paris, composé du français Romain Play et de l’italienne Benedetta, qui se sont fait connaître comme scène alternative, insufflant un air libre dans la teuf, avec des tonnes de vinyles, une scénographie artisanale, s’inspirant des valeurs de la free. Ils ont ensuite continué en binôme : diggers, djs, producteurs, curateurs de soirée, label managers, résidents Rinse et musiciens avec leur live show Alteration 2023 (à mi-chemin entre live band et live machines aux frontières du rock, house, techno et punk).



• Migui et Nans Vincent en concert

Vendredi 25 octobre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€



Le vendredi 25 octobre, préparez-vous à une soirée mémorable au Bisik, où deux artistes émergents d’ici et de lot koté la mèr feront vibrer la scène musicale : Nans Vincent et Migui ont la chanson chevillée au corps et à l’âme et, chacun à leur manière, nous partageront leurs univers pour faire vibrer la salle avec leur énergie unique. En première partie de soirée, Migui ouvrira le bal avec son univers musical mêlant chanson française et pop-électronique.

En deuxième partie de soirée, Nans Vincent Guéna, Nans Vincent ou Nans tout court prendra le relais pour nous présenter son nouvel album "Solitudes partagées". Cet Avignonnais d’origine nous transportera dans un monde où se rencontrent des sonorités électriques et tribales avec sa voix singulière, immédiatement reconnaissable.

Laissez-vous emporter par la passion de ces deux artistes d’exception à découvrir et dont on entendra parler bientôt à n’en pas douter !



• Liljooe et Malaika en concert

Jeudi 31 octobre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



Le jeudi 31 octobre, attention c’est un jeudi, le Bisik accueillera, pour une soirée exceptionnelle, deux artistes emblématiques de la scène réunionnaise : Liljooe et Malaika Salatis. Préparez-vous à une immersion dans leurs univers musicaux capiteux et captivants.

En première partie de soirée, Malaika Salatis, artiste pluridisciplinaire au parcours exceptionnel, apportera une touche de magie et d'élégance avec son projet musical novateur. En deuxième partie de soirée, Liljooe, auteur, compositeur et interprète, vous entraînera dans les rythmes Afro-Pop. À seulement 27 ans, il est déjà devenu une figure de la scène musicale locale, enchaînant les tubes tels que "Nous sa aim anou", "Bon vent", et "Polimiké". Son dernier EP, "Thérapy", a connu un succès fulgurant avec plus de 3 millions de streams en 2023.

Rejoignez-nous au Bisik pour une soirée mémorable où Liljooe et Malaika Salatis vous offriront des performances qui transcendent les genres et captivent les sens.



• The Dizzy Brains et Saphire Starlight en concert

Vendredi 8 novembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



Le vendredi 8 novembre, le Bisik vous invite à capturer et libérer des émotions intenses avec, rien de moins que les enfants du Rock malgaches, The Dizzy Brains ! Une soirée hautement engagée et enragée ouverte par Saphire Starlight qui nous revient en trio et qui fera souffler un vent de liberté sur la scène… Deux performances captivantes qui nous promettent une immersion totale dans des univers sonores uniques. Préparez-vous à une soirée où l’énergie brute du Rock Garage se mêlera à la mélancolie de la Pop Garage.



• Dîner spectacle avec Bernard Sorbier

Mardi 12 novembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarif unique 20€ (entrée, plat, dessert et poésie)



Une soirée théâtre et musique au Bisik, un dîner spectacle unqiue avec Bernard Sorbier. Le Bisik se met en mode cabaret le mardi 12 novembre et vous invite au spectacle avec Bernard Sorbier. Une fois n’est pas coutume, nous nous apprêtons, en effet, à accueillir une soirée exceptionnelle dédiée au théâtre et à la musique et placée sous le signe de la bonne chère et de l’épicurisme en compagnie du Troubadour du Ventoux, Bernard Sorbier.

Une soirée polymorphe animée par un artiste attachant aux multiples talents et aux œuvres vibrantes d’émotions et de réflexions.

Attention places limitées. Pensez à réserver !



• Cédric Watson et Zanfan la poussière en concert

Vendredi 15 novembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



Le vendredi 15 novembre le Blues Maron Festival fait escale au Bisik pour notre plus grand plaisir et pour celui de tous les amateurs de Blues. Pour débuter cette soirée exceptionnelle, Zanfan la Poussière apportera une touche de fraîcheur et d'authenticité unique pour l’une de leur toute première scène sur l’Île depuis leur retour au Péï. La soirée se poursuivre avec une légende vivante du Blues Cajun : Cédric Watson. Cet artiste multi-instrumentiste, quatre fois nominé aux Grammy Awards, est reconnu pour sa maîtrise du violon, de l'accordéon et du chant et nous vient tout droit de Louisiane.

Ne manquez pas cette soirée exclusive au Bisik, où le Blues et le Maloya se rencontrent pour une célébration musicale transcendant les frontières et les cultures. Une soirée riche en émotions et en découvertes.



• Youthie et Ashkabad en concert

Vendredi 22 novembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€



Quand nos amis de Steel Alive célèbrent leur dixième anniversaire à La Ravine Saint-Leu, le Bisik tremble ! Le vendredi 22 novembre, veille de cette énorme célébration, les amateurs de Dub sont en effet conviés au Bisik pour un Before mémorable ! Un voyage sonore Reggae Dub, où deux univers musicaux se rencontrent pour une soirée qui s’annonce inoubliable.

Entre Reggae Roots et Dub Électronique, découvrez deux artistes de renommée internationale passionnés qui repoussent les frontières de la créativité et les limites de l’exceptionnel avec une énergie débordante.

Première partie de cet incroyable concert, Youthie vous transportera à travers les continents avec sa musique aux influences diverses.

La seconde partie de la soirée est réservée à Ashkabad, duo explosif originaire d'Avignon. Bast et Rodj sont des maîtres dans l'art de fusionner les genres.

Entrez dans l'univers audacieux de Youthie et laissez-vous emporter par l'énergie contagieuse d'Ashkabad pour une expérience musicale qui promet de faire vibrer les cœurs.

Vendredi 22 novembre, Before du dixième anniversaire de Steel Alive ! Merci Poussin, Lucas et toute l’équipe ! Save the date et pensez à réserver !



• Oriane Lacaille et Anyel Vellaye en concert

Vendredi 29 novembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 10 à 15€



Le vendredi 29 novembre, le Bisik accueille deux artistes sensibles aux univers flamboyants. Anyel Vellaye qui nous présentera pour la première fois sur scène son univers très personnel où la mélancolie se joue de sa bonne humeur naturelle. Et Oriane Lacaille, en partenariat avec le Kabardock, qui viendra nous présenter son premier album solo, “iViV” qui connaît un grand succès dans l’Hexagone et vaut à l’artiste d’être nommée aux Victoires du Jazz 2024, rien de moins !



• Festival an kaskad dan Sinbenwa (Bisik, Théâtre Les Bambous, Salle Gramoun Lélé…)

Du 4 au 8 décembre



La deuxième édition du Festival An Kaskad se tendra du 3 au 8 décembre à Saint-Benoît en partenariat avec Le Théâtre Les Bambous, Le Bisik La Région Réunion, La Salle Gramoune Lélé et le CRR, la Ville de Saint-Benoît, la MDA, la MJC et les associations de la ville. L’occasion de revivre de belles émotions dans les équipements culturels et dans les rues de la ville pour des spectacles exceptionnels. Musique, cirque, théâtre, performances, cinéma… Les arts sont convoqués dans ce nouveau Zanbrocal Culturel qui est bien décidé à devenir un rendez-vous incontournable de l’Est de l’île ! Restés connectés sur nos réseaux pour découvrir tout le programme !



• Sofaz et Bann Roulèr Killer en concert

Vendredi 13 décembre au Bisik ouverture des portes 19h. Tarifs de 8 à 12€



Encore un vendredi 13, décidément ! Le vendredi 13 décembre, jour de chance où le Bisik vous invite à une soirée musicale exceptionnelle où les rythmes envoûtants de Sofaz et de Roulèr Killer vont résonner, pour la promesse d’une soirée riche en émotions.

C’est Bann Roulèr Killer, entraînés par Zan et ses dalons qui ouvrira ce bal kafiak, le dernier de l’année au Bisik. La soirée continuera avec Sofaz qui vous transportera dans un univers où se mêlent les sonorités électro et les rythmes traditionnels du Maloya. Depuis une décennie, ce groupe toulousain unique en son genre, composé de musiciens issus du Burkina Faso, de France, du Maroc et de La Réunion, explore et fusionne les richesses culturelles de ses membres pour créer une musique puissante et émotive.

Ne manquez pas cette soirée inoubliable au Bisik, le vendredi 13 décembre dès 19h, où la fusion des cultures et la tradition réunionnaise se rencontrent pour célébrer la musique et la diversité.



Rendez-vous au Bisik, 44 rue Amiral Bouvet - 97470 Saint-Benoît

Infos/résa 0693 63 39 39 ou sur ce lien