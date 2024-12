Sortie du film experimental 20 Désanm, réalisé par Adeline et Ludovic Quinton

La chanteuse de Maloya Adeline Quinton et le directeur artistique Ludovic Quinton dévoilent 20 Désanm, un film expérimental en hommage à l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Le film est sorti ce jeudi 20 décembre 2024, à l’occasion de la célébration de l’abolition de l’esclavage à la Réunion. (Photo : capture d'écran du film 20 Désanm)

Cette œuvre plonge au cœur de l’histoire de l’île, mêlant "images évocatrices et compositions musicales originales pour explorer les luttes, les espoirs et la mémoire collective de La Réunion", écrivent Adeline et Ludovic Quinton.

20 Désanm invite les spectateurs à revivre les échos de cette date historique "tout en interrogeant son héritage contemporain".

La bande sonore a été créé par le compositeur réunionnais Mani.

"20 Désanm n’est pas seulement un hommage au passé, mais une célébration de la résilience et de la quête de liberté qui continue de nous inspirer aujourd’hui", expliquent les deux artistes.