Téat plein air : Koktèl Salangane et Mélanz Nasyon pour l’amour du maloya

En prélude aux festivités du 20 décembre à venir un peu partout dans l’île la semaine prochaine, lancement en fanfare ce samedi au Téat Plein Air. Avec d’un côté l’énergie de Mélanz Nasyon mixée à des notes jazzy et de l’autre la douceur de Salangane alliée à la virtuosité de l’artiste malgache Rajery. Un véritable métissage des sons et des rythmes autour de la parole créole (Photovw/www.imazpress.com)

Initialement ils devaient jouer respectivement vendredi puis samedi sous les étoiles de Saint-Gilles.

Finalement ils se succéderont tous deux samedi soir sur scène, chacun dans un rythme certes différent mais au même socle commun, à savoir le maloya.

De bon augure à l’approche des festivités du 20 Désanm que les Téats ont lancées jeudi dernier en fanfare avec Madiakanou, Tikok Vellaye en très autre, à l’occasion de la réouverture de la scène des Badamiers, au théâtre de Saint-Gilles.

Ce samedi donc, Stéphane Gaze et son groupe, Salangane ouvriront le bal avec « Dan nout vann » fruit d’un travail de résidence entre La Réunion et Madagascar. Profondément influencé par le maloya et les sonorités africaines, Salangane propose un métissage des sons et des rythmes autour de la parole créole.

Pour ce projet, Stéphane Gaze a collaboré avec Rajery, son ami de longue date et sur le fil d’une poésie créole, c’est l’image de l’île de La Réunion et ses histoires qui vous seront contées samedi.

Pour Stéphane, il était important d’aller voir directement à la source ce qui a nourri vraiment notre culture et nos traditions… Son projet s’articule en 4 volets, « Dan nout vann » en constituant le premier avec le côté malgache (le second volet pour la partie française se mené avec l’orchestre Démos l’année prochaine).

« Même si Salangane est né en métropole parce que ma la viv’ 13 ans la ba, kan ma a retourn ici, mwin la remonte Salangane en 2011 et en même temps mwin la collabore pendant presque 10 ans avec Danyel Waro, Tiloun, Zanmari Baré. Mais lété tro compliqué à force, et pendant le Covid, kom mwin lavé trop de zafèr pou di, nou la réfléchi à ce projet-là et aujourd’hui et nou lé fiers et contents d’invite Rajery ». Ainsi « Dan nout vann » se veut l’union Mada et de La Réunion pour une même vibration.

Salangane laissera ensuite place à Ultimaloya porté par Mélanz Nasyon. Partage, ouverture et transmission caractérisent ce projet né de l’heureuse rencontre entre un maître de la tradition maloya, Stéfane Grondin, et quelques-uns des plus influents jazzmen de La Réunion.

Ou comment allier toute la force symbolique d’une musique traditionnelle à la technicité et la candeur du jazz. Tel un alchimiste, Stéfane proposera une interprétation inédite de quelques-unes des plus belles pièces de son répertoire pléthorique, à la fois explosif et plein de douceur.

Et pour cette soirée exceptionnelle, il sera accompagné de cadors locaux tels que Alain Chane, Meddy Gerville, Emmanuel Félicité ou encore Johan Saartave… « Ultimaloya est un mot que j’ai inventé pour qualifier la création que nous sommes en train de faire avec les musiciens et l’école de musique de saint-Joseph qui m’accompagneront samedi.

Un joyeux Big Band pou chant’ l’amour du maloya que nou néna depuis bientôt 30 ans. Une façon pou mwin de sortir de ma zone de confort, pou essaye amèn mon maloya en mode ultime. C’est plus que du bonus, c’est un vrai cadeau du ciel, le tout dans un esprit de partage et de complémentarité ».

« Ultimaloya » et « Dan nout vann », deux beaux projets qui viennent clôturer une année riche en événements. Et avant tout, de bien belles rencontres humaines et des esthétiques musicales qui se croisent dans cet esprit d’ouverture si cher à Thierry Boyer.

Salangane (« Dan nout vann ») et Mélanz Nasyon (« Ultimaloya »), au TPA le samedi 16 décembre à 20 heures