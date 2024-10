Une pionnière dans l’exploration spatiale pour inaugurer le Data Center Omega 1

Le groupe Océinde a choisi l'illustre astronaute Eileen Collins comme marraine pour l'inauguration du premier Data Center de l'île. Du 10 au 14 novembre, la première femme pilote et commandante de la NASA va participer à une série de rencontres avec les scientifiques locaux et les acteurs du territoire.

Eileen Collins, pionnère de l'exploration spatiale, est connue et reconnue à travers le monde pour avoir effectué quatre vols dans l'espace et plusieurs missions d'envergure. Véritable source d'inspiration, sa visite s'inscrit dans la volonté d'ouvrir le territoire au monde à travers les infrastructures numériques de pointe. Elle apportera son témoignage sur l’exploration spatiale et sur l’importance de l'innovation pour transformer et connecter des territoires.

Le 13 novembre, elle inaugurera le premier Data Center de l'île porté par le groupe Océinde. Une infrastructure aux standards internationaux qui se distingue par sa connectivité à la pointe grâce au câble METISS, reliant l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Le site a pour vocation d'héberger et de sécuriser les données des entreprises locales et internationales.