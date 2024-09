Affaire de corruption présumée : ce que François Caillé et les autres mis en cause ont dit aux enquêteurs

Imaz Press en sait désormais un peu plus sur le déroulement des faits et sur l'implication de François Caillé, président du groupe éponyme, et des autres mis en cause dans l'affaire de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence supposés. Selon nos informations tous les mis en cause ont (presque) reconnu les faits reprochés. Voici ce que François Caillé et les autres ont dit aux policiers de la brigade financière (Photo : www.imazpress.com)

- Les déclarations des mis en cause devant les enquêteurs -

- François Caillé reconnaît avoir demandé que de l'argent soit donné à David Vital dans le cadre d'une attribution supposément frauduleuse de marchés publics pour la branche automobiles de son groupe. Il affirme n'avoir jamais su si l'employé communal mis en cause percevait ou pas des pots de vin.

- Nelly Darouèche reconnait qu'à la demande de François Caille elle a donné de l'argent à David Vital dans le cadre d'une attribution supposément frauduleuse de marchés publics pour la branche automobiles du groupe.

- David Vital reconnaît les faits supposés de corruption, de favoritisme, de trafic d'influence, d'abus de biens sociaux et de blanchiment. Les enquêteurs auraient établi qu'il avait acquis une habitation grâce à de l'argent provenant de pots de vin supposés.

- L'employé communal reconnait une nouvelle fois les faits supposés de favoritisme, mais nie toujours avoir reçu de l'argent pour cela.

- La première garde à vue -

En juillet 2024, l'employé communal est le premier à être mis en garde à vue. À cette date, il vient de réintégrer les services communaux après une longue période de disponibilité. Il reconnaît avoir, dans le passé, renseigné le groupe Caillé en lui donnant des éléments d'information sur la composition des marchés avant même leur publication. Ce qui relève du délit de favoritisme. Il nie toutefois avoir reçu de l'argent en échange de ces renseignements.

Les policiers poursuivent leurs investigations.

- Plus de 20.000 euros saisis lors de la perquisition -

Estimant avoir réunis suffisamment d'éléments, les enquêteurs mènent au siège du groupe Caillé à Saint-Denis ce lundi 16 septembre.

Placés en garde à vue, François Caillé et Nelly Darouèche, directrice générale du groupe, assistent à la perquisition.

Les policiers restent sur place toute matinée. Ils repartent à la mi-journée. Ils ont saisi un certain nombre de documents et deux enveloppes trouvées dans un coffre-fort. Elles contiennent plus de 20.000 euros en espèces.

Ni François Caillé ni Nelly Darouèche ne donnent de précisions sur la provenance et la présence de cet argent.

David Vital et l'employé communal sont eux aussi mis en garde à vue ce lundi.

- Rappel des faits reprochés -

Nous l'avons écrit dès ce mardi matin, c'est à la suite d'investigations menées en avril 2024 sur des faits supposés d'abus de biens sociaux que les enquêteurs ont découvert un certain nombre d'éléments sans lien avec leur dossier mais laissant supposer une vaste affaire de corruption.

La société faisait l'objet des investigations initiales est gérée de fait par David Vital, un proche de François Caillé.

En examinant en détail les messages téléphoniques qu'il a échangé avec plusieurs interlocuteurs, les policiers suspectent l'implication de François Caillé, de Nelly Darouèche, directrice générale du groupe Caillé et d'un employé communal de la mairie de Saint-Paul dans ce qui semble être une vaste affaire de corruption portant sur l'attribution de marchés publics supposément truqués à la branche automobile du groupe Caillé.

Commence alors pour les policiers un long travail de fourmis. Leurs investigations les amènent à penser que ces marchés supposément frauduleux ont été attribués à l'entreprise en échange de pots de vin.

Dans un communiqué envoyé ce mardi 17 septembre 2024, la mairie de Saint-Paul explique que : "suite à la publication d’une information par Zinfos974, faisant état de l’implication supposée d’agents de la ville de Saint-Paul dans une affaire de marchés publics frauduleux, la ville tient à exprimer sa surprise face à ces révélations".

"Aucune notification officielle n'a été communiquée à ce jour sur cette affaire. La ville de Saint-Paul reste néanmoins disponible pour coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et fournir toutes les informations nécessaires dans le cadre de l’enquête."

Affaire de corruption présumée : François Caillé remis en liberté, les investigations se poursuivent

- Les suites de l'enquête -

Les mis en cause ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue. Les investigations se poursuivent. Les policiers cherchent à établir avec précision les liens entre les mis en cause et le circuit mis en place pour la corruption supposée.



