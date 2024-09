Contrôles routiers : 89 infractions relevées en deux heures

Les gendarmes ont relevé 89 infractions au cours de plusieurs contrôles routiers effectués dans toute l'île ce mercredi 18 septembre 2024 entre 14h30 à 16h30. 711 personnes ont été contrôlées. Sept conduites sous stupéfiants, deux détentions de stupéfiants, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, seize défauts d'assurance, quatre défauts de permis de conduire, douze usages de téléphone au volant et six non respect d'un stop ont notamment été verbalisés. Les contrôles ont été menés dans le cadre de la journée européenne zéro mort sur les routes (Photo gendarmerie nationale)