Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur recel et escroquerie aux chèques cadeaux Kadéos, informe la police nationale ce jeudi 3 octobre 2024. "Les mis en cause utilisaient des chèques falsifiés pour acheter du matériel informatique et téléphonique dans plusieurs enseignes de l’île" détaille la police. Le préjudice financier est évalué à 50.000 euros (Photo www.imazpress.com)