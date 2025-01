Rodéo sauvage à Saint-Denis : les conducteurs des deux-roues recherchés

Alors qu'une vidéo d'un rodéo sauvage survenu à Saint-Denis ce dimanche 5 janvier 2025 circule sur les réseaux sociaux, la police a tenu à rappeler sa stratégie en matière de gestion de cette infraction. La vidéo montre un véhicule de police autour duquel plusieurs personnes réalisent des roues arrières, sur la voie de bus du Chaudron. "Ce n'est que le début de la scène, d'autres effectifs de la police sont intervenus" précise ce lundi Laurent Chavanne, directeur territorial de la Police nationale de La Réunion.

Si les auteurs de ce rodéo n'ont pas été interpellés, ces derniers ayant fui à l'arrivée des renforts de la police, ils sont aujourd'hui recherchés. "En matière de rodéos, les instructions sont claires : c'est interpeller les auteurs", assure Laurent Chavanne.

"Mais comme toute action de police, il faut interpeller en agissant avec proportionnalité. Une action de police ne doit pas engendrer des troubles supérieurs à la situation que l'on doit régler", détaille-t-il. Comprendre : il ne faut pas risquer d'engendrer un accident, et donc aggraver la situation.

Avant l'arrivée des renforts des forces de l'ordre ce dimanche, "l'infraction a cessé", précise Laurent Chavanne. "Il n'y a pas eu d'interpellation parce que les auteurs ont pris la fuite juste avant que le reste des effectifs n'arrive."

La police travaille désormais "sur l'identification des auteurs, pour les interpeller".

- 10 opérations anti-rodéos chaque semaine -

Les rodéos sauvages surviennent régulièrement à La Réunion. En 2024, 35 personnes ont été interpellées, et 32 motos ont été confisquées, "et pour beaucoup détruites". "Plus de dix opérations sont organisées chaque semaine en zone police", précise Laurent Chavanne.

Ces dernières années, les actions de prévention se sont multipliées. "A côté des actions de répression, nous menons des actions de sensibilisation. En 2023, avec l'aide des élus et de nos partenaires, nous avons pu mettre fin à cette problématique pendant plus d'un an dans la zone du Chaudron. On peut se dire qu'il y a une petite reprise de ce phénomène", détaille-t-il.

Les auteurs de rodéos encourent un an de prison et 15.000 euros d'amende. L'incitation à participer à un rodéo est aussi sanctionnable.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com