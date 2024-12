Disneyland Paris : les meilleures places pour la parade de Noël deviennent payantes

Votre enfant rêve de pouvoir admirer Elsa, Vaiana ou Cendrillon sur des chars décorés aux couleurs de Noël, juste devant le château de Disneyland Paris (Seine-et-Marne) ? Mauvaise nouvelle ! Si vous voulez les meilleures places, il faudra payer un supplément.

La direction du parc a en effet décidé d’imposer un tarif spécial pour accéder aux emplacements offrant les meilleures vues sur la parade, jusqu’alors complètement gratuits.

This whole section in front of the 2 stages closest to the Castle is now the reserved area for Mickey’s Dazzling Christmas Parade #disneylandparis #disneychristmas pic.twitter.com/IBhNWsb3gS