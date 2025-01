États-Unis : il fait des travaux et découvre un cadeau de Noël qui lui était destiné il y a 45 ans

Qui aurait cru que faire des travaux dans sa maison d'enfance le mènerait à une telle découverte. Selon BFM, un homme qui faisait des travaux chez ses parents, a découvert dans un mur un cadeau de Noël qui lui était destiné il y a plus de 40 ans (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Tim King, habitant de l'Illinois (États-Unis), faisait des travaux de rénovation quand il a découvert un cadeau, emballé dans un papier à l'effigie de personnages de Disney, dans une paroi de la salle de bain de ses parents, indique BFM.

Une découverte qu'il a immortalisée sur les réseaux sociaux, le 27 décembre 2024.

"Quand je l'ai sorti, c'était un très vieux papier d'emballage et je me suis dit: 'oh merde, il y a mon nom dessus'".

Tim King a attendu sa mère pour ouvrir le paquet, un déballage immortalisé dans une autre vidéo.

Un beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com